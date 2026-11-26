Tras disputar 31 torneos durante la temporada 2026, el tenista colombiano alcanzó la posición 114 del ranking ATP, la mejor de su carrera.

Nicolás Mejía conquista un título | KIA Open Bogotá Challenger ATP 75.

A sus 26 años, Nicolás Mejía atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. El colombiano alcanzó la posición 114 del ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), consolidándose como el tenista masculino mejor clasificado del país y acercándose a una meta que podría marcar un nuevo capítulo en la historia del tenis nacional: ingresar al grupo de los 100 mejores jugadores del mundo.

“Me estoy preparando fuertemente para estar en el top cincuenta y esa es una de mis metas el próximo año. Es una meta importante y ambiciosa, pero se puede conseguir y estoy trabajando para ello”, aseguró el tenista colombiano Nicolás Mejía.

Después de una exigente temporada en la que disputó 31 torneos, Mejía ha demostrado que la constancia, la disciplina y la preparación mental son factores determinantes para competir en el circuito internacional. Su evolución durante el último año no solo se refleja en los resultados deportivos, sino también en una mayor capacidad para afrontar la presión y mantener la concentración en los momentos decisivos de cada encuentro.

El colombiano comenzó 2026 fuera del top 150 y logró avanzar progresivamente hasta alcanzar el puesto 114, su mejor clasificación profesional. Este ascenso lo sitúa a las puertas de un objetivo que pocos tenistas nacionales han conseguido.

MÁS INFORMACIÓN: Jannik Sinner es operado con éxito de la rodilla y apunta a tres meses de rehabilitación

El reto de convertirse en el noveno colombiano en el top 100

En la historia del tenis masculino colombiano, solo ocho jugadores han conseguido ingresar al top 100 del ranking mundial de individuales. Nicolás Mejía aspira a convertirse en el noveno, un logro que representaría un paso importante tanto para su trayectoria como para el tenis colombiano.

Su desempeño en 2026 incluyó resultados destacados en escenarios internacionales, como Wimbledon, donde consiguió su primera victoria en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam, y el Masters 1000 de Canadá, donde alcanzó su primer triunfo en esta categoría.

Más allá de las victorias, el jugador ha identificado en la preparación mental uno de los aspectos fundamentales de su evolución. La capacidad de recuperarse después de una derrota, manejar las expectativas y sostener el rendimiento durante una temporada de alta exigencia ha sido parte de su proceso de crecimiento.

La preparación mental, una de las claves de su crecimiento

El tenis profesional exige mucho más que preparación física y habilidad técnica. Los jugadores deben afrontar viajes constantes, cambios de superficie, calendarios exigentes y partidos en los que pequeños detalles pueden determinar el resultado.

Para Mejía, el último año ha representado un proceso de maduración deportiva en el que la concentración y el trabajo mental han adquirido especial importancia. Su objetivo es mantener la regularidad y convertir los avances alcanzados durante la temporada en resultados que le permitan seguir escalando posiciones.

“Este año fue un año mucho más consistente ya que mejoré muchísimo mi fortaleza mental a través de la visualización y meditación, un pilar fundamental para proyectarme y mejorar en mi deporte”, afirmó Mejía.

En este camino, el respaldo de Colsanitas, su patrocinador principal, ha acompañado su desarrollo profesional y su participación en el circuito internacional, como parte de una apuesta por el talento del tenis colombiano.

Un nuevo objetivo para el tenis colombiano

Con la mirada puesta en ingresar al top 100, Mejía afronta una etapa decisiva de su carrera. El desafío no consiste únicamente en alcanzar esa clasificación, sino en consolidar un nivel competitivo que le permita mantenerse entre los mejores y acceder con mayor regularidad a los principales torneos del circuito.

El avance de Nicolás Mejía representa una oportunidad para que Colombia vuelva a tener presencia entre los 100 mejores tenistas del mundo en la modalidad de individuales. Su temporada demuestra la importancia de sostener procesos deportivos de largo plazo, en los que el entrenamiento, la fortaleza mental y el respaldo de los patrocinadores resultan fundamentales.

A 14 posiciones de alcanzar la meta que se ha trazado, el colombiano busca transformar el mejor momento de su carrera en un nuevo logro para el tenis nacional.

Lea también: