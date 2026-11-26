En Claro Sports se pueden enterar de los números ganadores del Baloto y Baloto Revancha para el miércoles 25 de noviembre.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Una de las loterías más importantes del territorio nacional se tomó el miércoles 25 de noviembre. Los colombianos amanecen con ansias de saber si la suerte les ha sonreído o no para ganar un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles referentes al sorteo del miércoles 25 de noviembre.

Resultados del Baloto hoy, 25 de noviembre de 2026

Números ganadores: 04 – 06 – 26 – 27 – 40 – 06

04 – 06 – 26 – 27 – 40 – Nuevo acumulado: $22.800 millones de pesos.

Resultado Baloto 25 de noviembre | baloto.com

Resultados de Revancha hoy, 25 de noviembre de 2026

Números ganadores: 09 – 10 – 15 – 26 – 31 – 07

09 – 10 – 15 – 26 – 31 – Nuevo acumulado: $3.000 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 25 de noviembre | baloto.com

Así puede jugar al Baloto y Revancha

Si usted desea participar por el gran premio acumulado, debe elegir cinco números del 1 al 45 y una súper balota del 1 al 16. Entre más dígitos de la combinación logre adivinar, mayor será el monto obtenido. Tras ganar esa cifra soñada de dinero, usted se asegura una enorme fortuna que aumenta si ocurre lo contrario. Existe una opción extra, a cambio de un mínimo valor adicional, en la que podrá activar Revancha. Allí permitirá jugar dos veces con el mismo boleto y duplicar las opciones de ganar.

Tiquete del Baloto: ¿Dónde se puede comprar?

Los jugadores habituales de Baloto y Revancha pueden adquirir sus boletos en miles de puntos autorizados a lo largo del país. Esas combinaciones están disponibles en oficinas de trámites o recaudo, droguerías, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo oficial de la compañía. El sistema, por su parte, ofrece la opción de hacer su registro en la plataforma web oficial para hacer las apuestas digitalmente.

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