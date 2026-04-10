Celta de Vigo vs Real Oviedo, en vivo: horario y dónde ver la jornada 31 de LaLiga 2026

Real Oviedo tendrá una visita complicada en el Estadio Abanca Balaídos ante el Celta de Vigo, en la pelea del conjunto azulón por no descender

¿Dónde ver en vivo online el Celta de Vigo vs Real Oviedo? | Claro Sports

A falta de ocho jornadas para el cierre de LaLiga, la pelea por el título, los puestos de competiciones europeas y el descenso está al rojo vivo. Bajo este panorama, el Real Oviedo se juega la vida en Balaídos ante el Celta de Vigo, en un partido clave por las aspiraciones de ambos. Tanto en la zona baja como en la lucha por puestos internacionales, el partido de este domingo 12 de abril luce determinante para el rumbo de los dos equipos.

El conjunto azulón llega con un impulso anímico importante tras vencer 1-0 al Sevilla en el Estadio Carlos Tartiere, un resultado que, si bien no lo saca del fondo de la tabla, le permite seguir soñando con la permanencia. Con 24 puntos, el equipo de Guillermo Almada se mantiene a siete unidades de salir de la zona de descenso, por lo que cada jornada se vuelve decisiva en su intento por mantenerse en la máxima categoría.

Por su parte, el equipo celeste también atraviesa un buen momento luego de imponerse 2-3 al Valencia como visitante, un triunfo trabajado que lo mantiene en puestos de Conference League. Sin embargo, sus aspiraciones van más allá, ya que se encuentra a solo un punto de los lugares de Europa League, por lo que un resultado positivo en casa podría acercarlo aún más a ese objetivo.

¿Horario y dónde ver Celta de Vigo vs Real Oviedo el partido de la jornada 31 de LaLiga 2026?

Con una capacidad cercana a los 25 mil espectadores, el Estadio Abanca Balaídos será el escenario este domingo 12 de abril de uno de los encuentros más relevantes de la jornada 31 del fútbol español, un partido que podría tener impacto directo en la tabla por lo que está en juego para ambos equipos. La expectativa es alta para un encuentro que promete intensidad de principio a fin, y que podrás seguir en vivo a través de nuestro clásico minuto a minuto de Claro Sports.

México (CDMX): 10:30 horas | Sky Sports

10:30 horas | Sky Sports Centroamérica : 10:30 horas | Sky Sports

: 10:30 horas | Sky Sports Estados Unidos: 12:30 horas (ET) / 09:30 horas (PT) | ESPN

12:30 horas (ET) / 09:30 horas (PT) | ESPN Argentina : 13:30 horas | DirecTV Sports

: 13:30 horas | DirecTV Sports Colombia: 11:30 horas | DirecTV Sports

Alineaciones probables del Celta de Vigo vs Real Oviedo

El Celta de Vigo de Claudio Giráldez destaca por su propuesta ofensiva, sobre todo cuando juega en casa, donde suele asumir el protagonismo del partido. Su esquema 3-4-3 le permite atacar con muchos hombres, abrir la cancha y generar constantes llegadas, lo que lo convierte en un rival incómodo. Sin embargo, ese mismo planteamiento puede jugarle en contra si pierde el orden, ya que al adelantar tanto sus líneas deja espacios que pueden ser aprovechados por el rival.

Del otro lado, el Real Oviedo de Guillermo Almada apuesta por un 4-4-2 más clásico, enfocado en mantener el orden y la solidez defensiva. Aunque no es un sistema tan común hoy en día, le permite al equipo ser más equilibrado, algo clave considerando su situación en la tabla. En este contexto, se espera un partido donde el Celta lleve la iniciativa, mientras que el Oviedo intente resistir y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe.

Celta de Vigo : Ionut Radu, Álvaro Núñez, Joseph Aidoo, Carlos Domínguez, Javi Rueda, Fer López, Matías Vecino, Jones El-Abdellaoui, Iago Aspas, Pablo Durán y Williot Swedberg.

: Ionut Radu, Álvaro Núñez, Joseph Aidoo, Carlos Domínguez, Javi Rueda, Fer López, Matías Vecino, Jones El-Abdellaoui, Iago Aspas, Pablo Durán y Williot Swedberg. Real Oviedo: Aarón Escandell, Nacho Vidal, Dani Calvo, Eric Bailly, Javi López, Thiago Fernández, Kwasi Sibo, Nicolás Fonseca, Ilyas Chaira, Alberto Reina y Federico Viñas

Antecedentes y últimos resultados del Celta de Vigo vs Real Oviedo en LaLiga

La historia entre Real Oviedo y Celta de Vigo tiene un matiz particular, ya que sus enfrentamientos en Primera División quedaron interrumpidos durante más de dos décadas tras la ausencia del conjunto asturiano, por lo que la mayoría de sus antecedentes se remontan a finales de los años 90 y principios de los 2000, con resultados variados y sin un dominio claro. En el contexto actual, el antecedente más reciente corresponde a la primera vuelta de esta temporada, cuando empataron 0-0 en el Estadio Carlos Tartiere, en un partido que marcó el debut de Guillermo Almada y que se desarrolló con pocas ocasiones, ritmo entrecortado y mucha disputa en el mediocampo.

Oviedo 0-0 RC Celta | LaLiga | Primera División 2025/2026 | 20.12.2025

RC Celta 1-0 Oviedo | LaLiga | Primera División 2000/2001 | 04.03.2001

Oviedo 3-1 RC Celta | LaLiga | Primera División 2000/2001 | 22.10.2000

RC Celta 5-3 Oviedo | LaLiga | Primera División 1999/2000 | 16.01.2000

Oviedo 1-0 RC Celta | LaLiga | Primera División 1999/2000 | 22.08.1999

Oviedo 1-3 RC Celta | LaLiga | Primera División 1998/1999 | 23.05.1999

RC Celta 6-2 Oviedo | LaLiga | Primera División 1998/1999 | 03.01.1999

Oviedo 3-1 RC Celta | LaLiga | Primera División 1997/1998 | 10.05.1998

RC Celta 3-0 Oviedo | LaLiga | Primera División 1997/1998 | 21.12.1997

Oviedo 2-1 RC Celta | LaLiga | Primera División 1996/1997 | 02.03.1997

RC Celta 3-1 Oviedo | LaLiga | Primera División 1996/1997 | 02.10.1996

Oviedo 1-1 RC Celta | LaLiga | Primera División 1995/1996 | 05.05.1996

RC Celta 1-0 Oviedo | LaLiga | Primera División 1995/1996 | 20.12.1995

Oviedo 2-2 RC Celta | LaLiga | Primera División 1994/1995 | 30.04.1995

RC Celta 0-0 Oviedo | LaLiga | Primera División 1994/1995 | 27.11.1994

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Celta de Vigo vs Real Oviedo y cuánto paga?

De acuerdo con la información de Caliente MX, el Celta de Vigo parte como favorito para llevarse el resultado con un momio de -143, lo que refleja una probabilidad implícita considerablemente superior frente a su rival. El empate se coloca en +280, mientras que el triunfo del Real Oviedo paga +375, posicionándolo claramente como el underdog del encuentro. Esta distribución sugiere que el mercado espera un dominio del Celta, aunque sin descartar del todo un escenario cerrado donde el empate pueda tomar valor.

En el mercado de goles, la línea está bastante equilibrada: el over de 2.5 se paga en -106, mientras que el under de 2.5 aparece en -120. Esta ligera inclinación hacia el “menos de 2.5” indica que las casas anticipan un partido relativamente contenido en anotaciones, posiblemente condicionado por la dinámica táctica o la presión del resultado.

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