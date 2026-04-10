El mal momento de Olger Escobar por robo de indentidad

El jugador aclaró cuál es la única red social que tiene.

Olger Escobar. Credit: Eric Canha-Imagn Images

En las últimas horas, el futbolista Olger Escobar denunció públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram, que una persona había creado un perfil de Facebook con toda su información y se hacía pasar por él. Si bien no debió lamentar malos ratos producto del robo de identidad, lamentó lo vivido y advirtió que su única red social en la actualidad es Instagram.

En una historia subió en fondo negro y con letras blancas, en mayúsculas y grande “No tengo cuenta de Facebook”. Al parecer, al legionario le habrían llegado mensajes a su cuenta de instagram en donde algunos aficionados le reclamaban y hacían mención sobre supuestas conversaciones que había mantenido en Facebook. Al ser tantos lo mensajes, debió salir a aclarar que no era él quien hablaba.

Escobar sufrió lo que se dice comúnmente como el robo de identidad digital. Un delito que de acuerdo a los daños puede enviar a una persona tras las rejas por tiempo determinado. Gracias a que el jugador esclareció rápidamente que no tiene Facebook, sus fans entendieron que fueron víctima de fake y por ende le escribieron solicitándole una disculpa.

El caso es que no es la primera vez que jugadores del seleccionado ‘chapín’ sufren el robo de identidad digital. Otros jugadores que ya denunciaron tiempo atrás el hecho fueron Nathaniel Mendez-Laing, Darwin Lom, Rubio Méndez Rubín, Aaron Herrera y hasta el exjugador Carlos Ruiz, uno de los ídolos del fútbol guatemalteco.

Por lo pronto, Escobar tiene problemas más importantes que lo vivido en las redes sociales. Es que su equipo, el Montreal Impact, que viene de hilvanar una de sus peores temporadas, inició la actual igual de mal. Lleva una victoria y cinco derrotas en las primeras seis jornadas y la cosa está complicada. En la próxima jornada recibe a Philadelphia Union, buscando cortar la mala racha.

Por otro lado, la regularidad del jugador no viene siendo la mejor. De los seis partidos del equipo, jugó apenas 150 minutos, y viene por ende teniendo muy poca participación en el equipo. Resulta extraña su falta de oportunidad ante un equipo que viene muy mal, por lo que veremos qué ocurre próximamente.

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