Joao Cancelo ilusiona al Barcelona: “Le dije a Deco que o venía o me pasaba un año sin jugar”

El futbolista portugués logró rescindir su contrato con el Al Hilal de la Saudi Pro League tras renunciar a una cifra considerable de dinero

Joao Cancelo firma con el Barcelona | Imago7



Joao Cancelo llegó a Barcelona durante las primeras horas de este lunes 17 de agosto con la intención de cumplir su sueño de volver a vestir la camiseta azulgrana. El portugués superó una complicada negociación con el Al Hilal para conseguir su salida del club de la Saudi Pro League y quedó a un paso de convertirse, de forma definitiva, en jugador del Barcelona.

El lateral anticipó su llegada con una fotografía dentro del avión que lo trasladó a España, acompañada del mensaje “De vuelta a casa”. Tras su arribo a territorio catalán, Cancelo ofreció sus primeras declaraciones y dejó claro que su regreso al Barcelona no responde a una motivación económica, pues aceptó reducir parte de su salario para concretar el movimiento.

“Estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí, estoy donde quiero estar. Estuve entrenando aparte una semana. A Deco le dije que o venía aquí o iba a estar un año allí sin jugar cobrando el salario. He renunciado a parte de mi salario pero era fichar por el Barça, o nada”, explicó el futbolista de 32 años, quien también destacó la importancia que tiene el club para él y su deseo de conquistar títulos.

MÁS INFORMACIÓN: Cancelo se desvincula del Al Hilal y llegará al Barcelona como agente libre

De acuerdo con los primeros reportes de la prensa local, Joao Cancelo firmará un contrato por tres temporadas, hasta junio de 2029. El acuerdo representará el siguiente paso de una relación que ya tuvo dos capítulos previos, ambos bajo la figura de préstamo, antes de que el portugués buscara convertirse en jugador permanente del conjunto catalán.

La primera etapa del defensa ocurrió en la temporada 2023-24, cuando llegó procedente del Manchester City para ponerse a las órdenes de Xavi Hernández. Su segundo periodo se produjo entre enero y junio de este año, esta vez cedido por el Al Hilal, y coincidió con el proyecto de Hansi Flick, aunque las condiciones del mercado hacían difícil su continuidad definitiva en el plantel.

El principal obstáculo para cerrar la operación fue el Al Hilal, que habría solicitado 10 millones de euros para permitir el traspaso internacional. El lusitano presionó para obtener su carta de libertad y encontró una salida viable como agente libre, ya que solo le restaba un año de contrato y no parecía formar parte de los planes de Simone Inzaghi. Además, el club saudí debía reducir su número de extranjeros, pues la Liga de Arabia Saudita permite registrar a 10 futbolistas no saudíes y su plantilla contaba con 13.

La llegada de Joao Cancelo también responde a una necesidad deportiva del Barcelona. Hansi Flick habría dado luz verde a su incorporación por la capacidad del portugués para desempeñarse en ambos laterales, una característica que amplía las alternativas del técnico alemán en las bandas. Aunque la prioridad era reforzar el costado izquierdo, el defensa puede ocupar esa posición sin problemas, por lo que su polivalencia se convierte en uno de los principales argumentos para su regreso al equipo azulgrana.

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