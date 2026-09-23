Rodri se sincera de su acercamiento con el Madrid: “Fueron con todo por mí”

El mediocampista español explicó que el club blanco mostró intención de contratarlo, aunque finalmente eligió continuar su carrera con el conjunto azulgrana

Rodri habla del acercamiento del Real Madrid | Reuters

Rodrigo Hernández habló sobre las semanas en las que su futuro estuvo en medio de rumores entre Real Madrid y Barcelona, y reconoció que el conjunto blanco mostró interés en incorporarlo antes de que finalmente decidiera continuar su carrera con el equipo azulgrana.

En entrevista con El Partidazo de COPE, el mediocampista explicó que el Real Madrid tuvo acercamientos durante ese periodo y dejó claro que la ausencia de un acuerdo no se debió a una falta de intención por parte del club.

“Desde mi posición tengo que decir que el Madrid mostró interés desde el primer momento, que tuvieron un comportamiento ejemplar y que las propuestas fueron de ir a por el jugador, eso quiero también dejarlo claro”, comentó.

Rodri señaló que no tiene elementos para determinar qué significa exactamente que un club vaya al máximo por un futbolista, pero aseguró que la intención del Madrid fue evidente durante las conversaciones. “No sé lo que es ir a 100%, pero está claro que el interés lo tuvieron y fueron con todo lo que tenían y mostrando el interés, cosa que yo agradezco”, explicó.

Rodri reconoce que la decisión fue complicada

El futbolista del Barcelona también habló sobre los contactos que tuvo con integrantes del Real Madrid y explicó que las muestras de interés del club hicieron más difícil la elección final. “Hablé con gente de allí, que me trasladó el entusiasmo, las ganas que tenían de que fuera para allá y eso también hizo que mi decisión fuera más complicada, está claro”, señaló.

Rodri evitó confirmar si una de esas conversaciones fue directamente con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y prefirió mantener en privado los detalles de esos encuentros. “Me lo voy a reservar para mí. Hablé con gente de allí que me trasladó el entusiasmo y las ganas que tenían de que fuera para allí”, explicó.

El mediocampista indicó que, además del interés recibido por parte del club blanco, otros factores influyeron en la decisión que tomó para continuar su carrera.

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Rodri se adapta al proyecto del Barcelona

Después de su llegada al Barcelona, Rodri ha ido ganando participación dentro del equipo dirigido por Hansi Flick. El jugador comenzó su integración de manera progresiva y recientemente ha tenido continuidad dentro del once titular.

El mediocampista ha sido utilizado como una de las piezas principales en la construcción del juego del conjunto azulgrana, en un rol que le permite participar en la salida de balón y en la organización del equipo.

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