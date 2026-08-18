Simeone asegura la continuidad de Julián Álvarez: “El dueño ha sido tajante, está claro”

El técnico del Atlético de Madrid respaldó al argentino ante el interés del Barcelona y reiteró la postura del club: no está a la venta

El Atlético mantiene su postura sobre el fichaje de Julián | Reuters

El futuro de Julián Álvarez sigue siendo el principal tema de conversación de cara al debut liguero del Atlético de Madrid. El Barcelona insiste con el fichaje del delantero argentino, mientras desde el conjunto rojiblanco han insistido en que no existe intención alguna de desprenderse de una de sus principales figuras.

La postura desde el Metropolitano ha sido firme y Miguel Ángel Gil Marín ya dejó claro que el futbolista no está a la venta mientras siga teniendo contrato con el equipo.

Diego Simeone recordó está postura de cara al encuentro ante el Málaga, programado para este miércoles 19 de agosto a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Metropolitano.

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Simeone quiere construir alrededor de Julián Álvarez

El técnico argentino aseguró que su planteamiento no ha cambiado respecto a lo expresado durante la gira por Corea y destacó que Julián será una pieza central dentro de su planificación para la temporada.

“Sigo pensando en la misma línea que hablaba el otro día en Corea. Yo me ocupo de la parte deportiva. Estuvimos hablando como siempre lo hacemos, entiendo que en lo deportivo todavía tiene que tener un poquito más para poder llegar de la mejor manera al domingo. Necesita más entrenamientos. Es el mejor jugador que tenemos y vamos a tratar de armar un equipo alrededor de él pensando en su categoría”.

Simeone también respaldó la postura que ha sostenido la dirigencia. Para el entrenador, las palabras de Gil Marín son como la sentencia de un juez, y garantizan la continuidad del albiceleste con el club.

“Miguel Ángel es el dueño del club. Más tajante que el dueño del club no hay nada, está más que claro. Es como cuando dicta sentencia el juez. ‘No hay lugar’. Está más que claro lo que expresó. Desde lo deportivo queremos cuidar a la persona, al jugador, para que siga cuidando el nombre que tiene. En este partido no le vemos para participar. Espero que en estos cuatro días esté más cerca de lo que queremos”.

Álvarez no estaría contemplado para participar ante el Málaga, mientras continúa acumulando entrenamientos para alcanzar el nivel físico que pretende el cuerpo técnico. La intención de Simeone pasa por recuperarlo progresivamente y mantenerlo como la principal referencia del proyecto rojiblanco.

Ante las opiniones que pueda generar la situación del delantero, su deseo de salir y todo lo que rodea su futuro con la afición colchonera, el técnico recordó otros casos de figuras importantes que han atravesado momentos similares durante su etapa en el Atlético.

“La gente opinará lo que tenga que pensar. Soy muy respetuoso en todos los espacios que nos ha tocado… Griezmann, Diego Costa… hoy Julián. Soy muy respetuoso en todo lo que puedan opinar todos”.

Simeone destaca la llegada del Cuti Romero

Además de abordar el futuro de Julián Álvarez, Simeone habló sobre la incorporación de Cristian Romero, uno de los refuerzos del Atlético de Madrid para fortalecer la defensa. El entrenador destacó especialmente la personalidad y las características competitivas del central argentino, a quien considera un futbolista perfectamente adaptable a la identidad que busca el conjunto rojiblanco.

“Liderazgo, fortaleza, calidad, jerarquía, compromiso y pertenencia con el tiempo. Es un futbolista con todos los valores que le identifican con el Atlético de Madrid”.

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