Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Ambos clubes tienen este juego adeudado por la jornada 5 de la Liga BetPlay 2026-II.

Posibles formaciones Nacional Vs Santa Fe/ Claro Sports.

Atlético Nacional e Independiente Santa Fe protagonizan uno de los partidos más interesantes por estos días en el Fútbol Profesional Colombiano. El ‘Verdolaga’ viene de ganar el clásico antioqueño ante Medellín, por su parte el ‘Primer Campeón’ de igual manera ante Atlético Bucaramanga. Plato fuerte este jueves en la Liga BetPlay.

Posible alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Atlético Nacional: Franco Armani; César Haydar, William Tesillo, Andrés Román, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Felipe Marín, Matheus Uribe; Elías Cabrera, Juan Rengifo y James Rodríguez.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Iván Scarpeta, Emanuel Olivera, Mateo Puerta; Jhojan Torres, Daniel Torres; Franco Fagúndez, Luis Palacios, Emerson Rivaldo y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

¿Cómo y dónde ver Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El duelo entre ‘Verdolagas’ y ‘Cardenales’, válido por la jornada 5, se podrá ver a través de Win+ Fútbol. Para seguir por streaming, el duelo se puede seguir por Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles minuto a minuto del compromiso.

Últimos partidos de Atlético Nacional

25.10.2026 | Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín.

22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 14.

20.10.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional | Fecha 15.

17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional | Fecha 1.

14.10.2026 | Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín | Cuartos de Copa.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

26.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Atlético Bucaramanga.

21.10.2026 | Santa Fe 2-1 Jaguares | Fecha 7.

18.10.2026 | Llaneros 1-0 Santa Fe | Fecha 15.

11.10.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza (pasó Santa Fe 9-8 por penales) | Octavos de Copa.

05.10.2026 | Independiente Medellín 0-1 Santa Fe | Fecha 13.

¿Quiénes son los jueces del Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe?

Juez central: José Ortiz.

Asistente 1: David Fuentes.

Asistente 2: Andrés Julio.

Cuarto árbitro: Juan Roldán.

VAR: Nicolás Gallo.

AVAR: Arles Quintana.

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