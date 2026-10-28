Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Batalla Colosal y Medalla Femenil hoy 28 de octubre? Azules o Rojos

Exatlón México 2026 enfrenta a Rojos y Azules este 28 de octubre por la Batalla Colosal y la Medalla Femenil. Conoce el horario, dónde ver en vivo y quién gana

Batalla Colosal y Medalla Femenil en Exatlón México | @ExatlonMx

La décima temporada de Exatlón México 2026 continúa este miércoles 28 de octubre con una nueva jornada de enfrentamientos entre Rojos y Azules. La competencia llega a su décima semana con el equipo escarlata en una racha de resultados favorables, mientras el conjunto celeste busca recuperar terreno en las pruebas colectivas y mantenerse en la disputa por las recompensas.

Los Rojos comenzaron la semana con una victoria por 8-6 en la Villa 360 el lunes 26 de octubre y extendieron su buen momento durante la jornada del martes. El equipo consiguió quedarse con la Batalla Colosal, un resultado que le permitió obtener una recompensa relacionada con las celebraciones de Halloween.

La competencia también atraviesa cambios en sus plantillas. Sofía Arroyo se incorporó al equipo Rojo y Paulina Menchaca llegó al Azul, después de las salidas de Valeria Payén, por lesión, y Gina Torres, eliminada el domingo. Además, Paulette Gallardo y Alejandro Aguilera, conocido como ‘El Doberman’, estuvieron ausentes de los circuitos del martes por recomendación médica.

Para este miércoles 28 de octubre se anticipan una nueva Batalla Colosal y la disputa por la Medalla Femenil, dos competencias que entregan beneficios diferentes. Mientras los equipos buscarán una recompensa colectiva, las participantes tendrán la oportunidad de conseguir una ventaja individual que puede resultar determinante ante una futura eliminación.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 28 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 comenzará este miércoles 28 de octubre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca UNO. La transmisión forma parte de la programación habitual del reality deportivo, que se emite de lunes a viernes en ese horario.

Los aficionados también podrán seguir el capítulo en Disney+ y mediante las plataformas digitales de TV Azteca, incluida su transmisión por internet. El programa permitirá conocer los enfrentamientos de la jornada, las recompensas que estarán en juego y los resultados de cada competencia.

¿Quién gana la serie por la Batalla Colosal y Medalla Femenil del 28 de octubre en Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Hasta la mañana de este miércoles 28 de octubre no existe un ganador confirmado para la nueva Batalla Colosal ni para la Medalla Femenil. Los resultados se conocerán durante la emisión del programa y, por el momento, ninguna versión anticipada permite establecer qué equipo conseguirá la victoria.

Los Rojos llegan después de ganar dos pruebas colectivas consecutivas, incluida la Batalla Colosal del martes. Este antecedente coloca al equipo escarlata en una posición favorable por sus resultados recientes, aunque los Azules ya demostraron durante la novena semana que pueden imponerse en esta competencia, después de ganar 8-5 el pasado 20 de octubre.

En cuanto a la prueba individual, las mujeres de ambos equipos buscarán la Medalla Femenil, que concede una vida extra para un eventual Duelo de Eliminación. Paulette Gallardo obtuvo este reconocimiento el 14 y el 20 de octubre, aunque su ausencia médica del martes deja pendiente conocer su disponibilidad para las próximas competencias.

¿Qué es la Batalla Colosal del 28 de octubre y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Batalla Colosal es una competencia colectiva en la que Rojos y Azules deben superar circuitos de velocidad, resistencia, agilidad y precisión. Habitualmente, el objetivo es llegar primero a ocho puntos. A diferencia de las pruebas por la supervivencia, esta dinámica tiene como principal incentivo una recompensa para los integrantes del equipo ganador.

Los premios pueden incluir viajes, experiencias recreativas, artículos tecnológicos o Power Tokens, dependiendo de las condiciones anunciadas para cada enfrentamiento. En la edición del martes 27 de octubre, la recompensa consistió en una fiesta de Halloween. Para la posible nueva competencia de este miércoles todavía no se ha confirmado públicamente cuál será el beneficio específico.

¿Quién ganó la Batalla Colosal del 27 de octubre?

El equipo Rojo ganó la Batalla Colosal del martes 27 de octubre de Exatlón México 2026 y consiguió el premio de una fiesta temática de Halloween. Los escarlatas comenzaron con una ventaja de 3-1, pero los Azules reaccionaron para emparejar el marcador. Posteriormente, el conjunto rojo recuperó el control y consiguió una diferencia de 6-4 durante el desarrollo de la prueba.

Karol Rojas consiguió el punto definitivo para los Rojos y aseguró la recompensa colectiva, que representó su segunda victoria de la temporada en este tipo de enfrentamientos. En la misma emisión, Alexis Vargas, conocido como ‘Hiroshi’, se quedó con la Medalla Varonil. Con estos antecedentes, ambos equipos llegan al capítulo del miércoles con objetivos diferentes: los escarlatas intentarán prolongar sus resultados positivos y los celestes buscarán responder en los circuitos.