Boyacá Chicó vuelve a caer: los equipos que más veces han descendido en Colombia

El Ajedrezado sentenció su cuarto descenso a la segunda categoría al igualar en casa frente al Junior de Barranquilla.

Boyacá Chicó desciende al Torneo BetPlay | Vizzor

Ya se conoce oficialmente el primer descendido en el fútbol colombiano. El Boyacá Chicó oficialmente resignó posibilidades y terminó firmando su nombre entre los relegados al Torneo BetPlay a falta de tres presentaciones. Los Ajedrezados pagaron muy caro sus malas campañas en el último tiempo.

Lo terminó condenando una igualdad 1-1 ante el Junior de Barranquilla. Estaba prácticamente sentenciado el tiquete a la segunda categoría, cortando una racha de cinco años formando parte de la A. El promedio ya era muy difícil de superar al Cúcuta, que parcialmente va litigando en un duelo ‘mano a mano’ con Jaguares de Córdoba.

Respecto al juego, los de Tunja iniciaron ganando el compromiso con anotación de Jhonier Alomía. Sin embargo, cerca del epílogo del compromiso, Jesús Rivas se encargó del tanto que amargó al cuadro boyacense. Eso lo desterró de primera al firmar un promedio de 0.90, muy difícil de remontar.

El segundo descendido ya queda entre Jaguares de Córdoba o el Cúcuta Deportivo. La pelea está más que intensa, puesto que los Motilones, aparentemente salvados hace dos fechas, perdieron un par de duelos consecutivos y cedieron terreno. Encima los de Montería han levantado cabeza con el último festejo ante Llaneros. Para ponerle más morbo al asunto, se ven las caras en la última jornada.

Los más veces descendidos en Colombia

El Boyacá Chicó todavía no ocupa los primeros lugares en ese fatídico registro. El Cúcuta Deportivo y Unión Magdalena, dos escuadras tradicionales del FPC, van liderando la tabla con cinco relegaciones a la segunda categoría. Los rojinegros bajaron a la B en 1995, 1997, 2013, 2015 y 2020, mientras que el Ciclón Bananero pasó el trago amargo en 1999, 2005, 2019, 2023 y 2025.

Ahora bien, Chicó llegó a su cuarto descenso e igualó el lote que está detrás de los dos equipos previamente mencionados. Va igualado con Real Cartagena y el extinto Cortuluá, inquilinos del segundo escalón. Respecto a los Ajedrezados, han bajado en 2016, 2018, 2021 y ahora el 2026. Muchos descensos en poco tiempo.

Descendidos matemáticamente, ya no tienen absolutamente nada que perder. Para completar el calendario, visitarán al Deportivo Cali (1 de noviembre), seguido de un duelo en casa frente al Internacional de Bogotá (8 de nov) y la última fecha, en Villavicencio, que será contra Llaneros (fecha por definir). Por lo pronto, esta es la tabla con los equipos más veces descendidos:

Cúcuta Deportivo: 5 descensos (1995, 97, 2013, 15 y 20). Unión Magdalena: 5 descensos (1999, 2005, 19, 23 y 25). Boyacá Chicó: 4 descensos (2016, 18, 21 y 25). Real Cartagena: 4 descensos (1992, 2002, 07 y 12). Cortuluá: 4 descensos (2004, 10, 17 y 22).

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