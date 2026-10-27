Kylian Mbappé se disculpa con China tras la polémica que comenzó por un meme

La televisión estatal CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga tras las declaraciones de Kylian Mbappé por su comparación con Mao Zedong

La polémica de Kylian Mbappé y China | Reuters

Kylian Mbappé ofreció disculpas públicas a China en un comunicado de prensa escrito en tres idiomas este martes 27 de octubre, tras sus declaraciones sobre un meme que lo comparaba con Mao Zedong, expresidente del país asiático, fundador y dirigente del Partido Comunista de China.

El francés reconoció durante una entrevista que se ríe con los memes que lo comparan con Mao Zedong, también conocido como Mao Tse-Tung: “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”.

Sus declaraciones provocaron que la televisión estatal china CCTV suspendiera las transmisiones de LaLiga y todos los partidos que estuvieran relacionados con el goleador del Real Madrid. Diversas empresas también anunciaron el cese de su relación comercial con el futbolista.

“Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido”, escribió Kylian Mbappé en un comunicado compartido en redes sociales. “Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China”.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también emitió un comunicado de prensa para desmarcar a la competición de las palabras y opiniones personales de Kylian Mbappé, un texto destinado a estrechar de nuevo los vínculos comerciales con China, uno de los mercados más grandes del mundo.

“Desde LaLiga lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LaLiga, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino. Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español. No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos”, declaró el presidente de la competición.

En China, las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades destacadas del Partido Comunista Chino son perseguidas bajo el delito de “difamación de héroes y mártires”.