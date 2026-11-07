El misterio del uniforme alternativo de Cruz Azul: ¿Cuántos años lleva sin perder?

La Máquina acumula 15 partidos sin derrota con camisetas alternas o especiales en Liga MX, una racha que comenzó en septiembre de 2021

Cruz Azul y la cábala del uniforme alternativo. | Claro Sports

Cruz Azul tiene una estadística a su favor cada vez que utiliza un uniforme alternativo o de edición especial en la Liga MX. El conjunto cementero acumula más de cinco años sin conocer la derrota con este tipo de indumentaria, una racha que abarca distintos torneos y que vuelve a cobrar relevancia antes de la Liguilla del Apertura 2026.

La Máquina suma 15 partidos consecutivos sin perder con camisetas alternas, con un balance de 10 victorias y cinco empates. La última derrota con una indumentaria de estas características ocurrió en septiembre de 2021, por lo que el equipo ha conservado esta marca a través de diferentes temporadas.

La estadística aparece en un momento en el que Cruz Azul pelea por el liderato del Apertura 2026 junto con América y Chivas. Los tres equipos tienen 29 puntos después de 15 jornadas, aunque la diferencia de goles coloca a las Águilas en el primer lugar, al Guadalajara en el segundo y al conjunto cementero en la tercera posición.

¿Cuántos años lleva Cruz Azul sin perder con su uniforme alternativo?

La última derrota de Cruz Azul con una camiseta alternativa o especial se remonta al 10 de septiembre de 2021, cuando perdió 2-1 frente a FC Juárez en la jornada 8 del Apertura 2021. En aquel encuentro, Lucas Passerini adelantó a los celestes, pero Pol García y Gustavo Velázquez marcaron los goles con los que el equipo fronterizo consiguió la remontada.

Desde aquel compromiso, el conjunto de La Noria no ha vuelto a perder en los 15 encuentros de Liga MX en los que utilizó una indumentaria alternativa o de edición especial. La marca no corresponde a todos los partidos disputados durante esos cinco años, sino exclusivamente a los encuentros en los que vistió este tipo de uniformes.

Para la temporada 2026-2027, Cruz Azul presentó una camiseta alternativa, con el azul marino como color principal, detalles blancos en el cuello y las mangas, además de una cruz que ocupa parte del frente. Este diseño se incorporó a la colección del club y tuvo su estreno en un partido contra uno de sus principales rivales, teniendo además una gran aceptación entre sus aficionados, quienes de inmediato agotaron la indumentaria.

¿Qué partidos mantienen la cábala de Cruz Azul en el Apertura 2026?

El estreno del actual uniforme alternativo de la Máquina ocurrió el 12 de septiembre de 2026, durante el Clásico Joven frente al América, correspondiente a la jornada 8. Los celestes consiguieron una victoria por 4-3 en el Estadio Azteca, con anotaciones de Erik Lira, Jesús Paradela, Jesús Orozco Chiquete y Gabriel Fernández. El resultado permitió extender el registro sin derrotas con camisetas de estas características.

El antecedente más reciente se presentó el pasado 1 de noviembre, cuando Cruz Azul derrotó 2-1 a León en la jornada 15. Andrés Montaño, por la vía penal, y José Paradela marcaron los goles cementeros, mientras que Alfonso Alvarado descontó para los Esmeraldas desde los once pasos durante el tiempo agregado. Con ese triunfo, La Máquina llegó a 29 puntos y aseguró su clasificación a la Liguilla, además de extender a 15 la racha sin caer con esta clase de jerseys.

Ahora, Cruz Azul deberá cerrar el torneo regular con dos compromisos como visitante. El sábado 7 de noviembre enfrentará a Tigres en el Estadio Universitario, a las 19:00 horas, mientras que el domingo 22 visitará a Chivas en la jornada 17. Ambos encuentros serán determinantes para su posición en la tabla y la posibilidad de terminar como líder. La racha del uniforme alternativo permanece vigente, aunque el club no ha confirmado si lo utilizará en esos partidos o se esperará hasta la Liguilla por el título.