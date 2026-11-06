Jesús Owono recibe ayuda psicológica y se plantea dejar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel

El portero del Andorra analiza la retirada tras la muerte del delantero del Tenerife. Recibe apoyo psicológico mientras sigue sin conocerse la sanción que podría enfrentar

El portero está muy afectado | WALTER CUNHA / NURPHOTO VIA AFP

El portero del FC Andorra, Jesús Owono, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida después de la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien falleció tras un choque entre ambos durante un partido de la Segunda División de España. El guardameta de 25 años se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido y se plantea incluso abandonar el fútbol profesional.

La tragedia ocurrió el pasado lunes 2 de noviembre, durante el encuentro entre Tenerife y Andorra, cuando Owono salió a disputar un balón e impactó con su rodilla al delantero. De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio, recibió atención de emergencia y fue trasladado a un hospital, donde falleció durante la mañana del martes 3 de noviembre. El arquero fue expulsado y el encuentro quedó suspendido.

Desde entonces, Owono permanece alejado de los entrenamientos y recibe atención psicológica por parte de su club. A la situación emocional que enfrenta se suma la incertidumbre sobre su futuro deportivo, debido a que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) todavía no determina la sanción que podría recibir por la acción.

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Jesús Owono piensa en retirarse del fútbol y recibe ayuda psicológica tras la tragedia

De acuerdo con información publicada por Mundo Deportivo, el guardameta ecuatoguineano ha considerado dejar el fútbol por el sentimiento de culpa que experimenta. Ana Maye, coordinadora general de la selección varonil de Guinea Ecuatorial y persona cercana al jugador desde que tenía 14 años, explicó que el portero tiene dificultades para asimilar lo sucedido y las consecuencias para la familia de De Miguel.

El FC Andorra puso a disposición de Owono profesionales de atención psicológica para ayudarlo a afrontar la situación. Como parte del acompañamiento, el club le ha mostrado videos de otros deportistas que atravesaron experiencias traumáticas similares, con la intención de que pueda procesar lo ocurrido y recuperar la estabilidad emocional.

Una de las situaciones que más afectan al futbolista es pensar en la esposa y el hijo de un año y medio que dejó Jesús de Miguel. Maye explicó que, pese al apoyo que recibe, el arquero continúa profundamente afectado y no encuentra la manera de gestionar sus emociones. Su entorno considera que necesita tiempo y tranquilidad antes de tomar una decisión sobre su carrera.

El impacto de lo sucedido también alcanzó a la familia de Owono, que ha denunciado insultos y hostigamiento. Según Maye, el hermano menor del portero, quien juega fútbol en el País Vasco, ha sido increpado por personas de su entorno deportivo, mientras que su hermana también enfrenta las consecuencias de la situación. La madre del guardameta viajó a Andorra para acompañarlo, y sus familiares solicitaron respeto a su privacidad.

El propio Owono expresó su dolor mediante un comunicado difundido por el Andorra el miércoles 4 de noviembre. El portero reconoció que atraviesa los días más difíciles de su vida y aseguró que sus pensamientos están con De Miguel y sus seres queridos. También manifestó que afrontará con respeto las cuestiones que puedan surgir. Por ahora, pidió no ser convocado por Guinea Ecuatorial para sus compromisos internacionales, solicitud que fue aceptada por su federación.

¿Qué sanción podría recibir Jesús Owono por la muerte de Jesús de Miguel?

El Comité de Disciplina de la RFEF aplazó su decisión sobre las posibles sanciones derivadas del Tenerife-Andorra, por lo que el futuro disciplinario del arquero permanece sin resolverse. El organismo explicó que los asuntos relacionados con el acta arbitral serían analizados próximamente, después de que el Juez de Competiciones Profesionales diera por concluido el encuentro con el empate 2-2 que registraba el marcador al momento de la suspensión.

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández justificó la expulsión de Owono por impactar con la pierna en alto a un adversario mediante el uso de fuerza excesiva mientras disputaban el balón. Según el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, una acción violenta durante el juego que ocasione lesiones graves puede castigarse con una suspensión de cuatro a 12 partidos. Sin embargo, todavía no existe una resolución que determine qué disposición se aplicará ni la cantidad de encuentros que podría perderse.

Además del procedimiento deportivo, la Policía Nacional abrió una investigación judicial de oficio por el fallecimiento de Jesús de Miguel, como corresponde en España ante una muerte no natural. Esta investigación es independiente de la posible sanción federativa y no implica, por sí misma, que se haya establecido responsabilidad penal. Mientras las autoridades analizan lo sucedido, Owono continúa bajo el acompañamiento del FC Andorra, sin una fecha confirmada para su regreso a las canchas y sin haber anunciado oficialmente su retiro.