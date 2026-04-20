Lamine Yamal ‘quiere’ ser el nuevo Leo Messi: “Es el mejor jugador de la historia”

Lamine Yamal fue uno de los galardonados de los premius Laureus, espacio en el que habló sobre la responsabilidad de seguir los pasos de Messi

Lamine Yamal elogia a Leo Messi | Reuters

Lamine Yamal se ha consolidado como una de las grandes figuras del fútbol internacional, sin embargo la nueva joya del Barcelona aspira ir aún más lejos en su carrera. El atacante azulgrana expresó su deseo de seguir los pasos de Lionel Messi, a quien calificó como “el mejor jugador de la historia”, una declaración que acaparó titulares durante la ceremonia de los premios Laureus celebrada este lunes 20 de abril en el Palacio de Cibeles, donde recibió el reconocimiento al mejor deportista joven del mundo.

El nuevo ‘10’ del conjunto culé recibió el galardón de manos del excampeón del mundo Cafú y, ante los asistentes, habló sobre Lionel Messi, figura emblemática del club catalán y referente para las nuevas generaciones. Lamine Yamal destacó la influencia del astro argentino y dejó claro el respeto y la admiración que siente por el legado que el argentino dejó en el Barcelona y en la historia del fútbol.

“Messi, para mí, es el mejor jugador de la historia. No sé si de todos los deportes, si no, está cerca. Es un ídolo. Todo el mundo le respeta por todo lo que ha hecho. Ha estado en la infancia de todos los niños que hemos jugado en el cole, en el parque… Ojalá poder seguir su camino y tener otra de esas en mi casa”, declaró el delantero del Barcelona.

Lamine Yamal tiene claro que una de las pruebas más importantes de su carrera llegará en el Mundial 2026, torneo en el que España partirá como una de las principales candidatas al título. El joven atacante asume el reto de liderar a una generación que busca devolver a la selección española a la cima del fútbol mundial, con el recuerdo aún presente del campeonato que Lionel Messi conquistó con Argentina en Qatar 2022.

“Con ilusión. He ido soñando desde que era pequeño a la selección, entonces tengo muchas ganas de que llegue ya. Serán dos meses que a mí se me harán cortos, entonces estoy ya ansioso de que sea el primer partido y ojalá podamos ser campeones”, indicó Lamine Yamal.

El jugador de 18 años reconoció que, pese a su juventud, hoy se ha convertido en un ejemplo para los niños. Subrayó que, aunque puede cometer errores propios de su edad, es plenamente consciente de la responsabilidad que tiene en sus manos. También señaló que su comportamiento dentro y fuera del campo influye en muchos seguidores, por lo que asume con seriedad el impacto de sus acciones.

“Te cuesta darte cuenta que es una responsabilidad y no puedes equivocarte porque eres ejemplo de muchos niños, pero yo me lo tomo como algo bueno. Por eso siempre que lanzo algún mensaje lo trato de hacerlo con sentido y con el objetivo de que ayude a más gente, teniendo en cuenta esto, alguna vez me equivocaré pero tengo 18 años”, sentenció.

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