Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Cuatro equipos ya están clasificados en la Liga BetPlay, mientras la fecha 18 será clave con partidos decisivos que definirán los cupos restantes a la fase semifinal.

Fecha 18 de la Liga BetPlay | VizzorImage.

La Liga BetPlay Dimayor entra en su etapa más emocionante con la disputa de la fecha 18, una jornada que será determinante para definir a los equipos que avanzarán a la fase semifinal del campeonato. Con el calendario ya al día tras la disputa de los partidos aplazados, el panorama comienza a aclararse en la recta final del todos contra todos.

Cuatro clasificados ya aseguraron su lugar

Por ahora, cuatro clubes ya tienen su clasificación confirmada: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima. Estos equipos lograron anticiparse en la tabla y ahora lucharán por mejorar su posición de cara a los cruces definitivos del torneo.

Un clásico que puede cambiar el panorama

Uno de los partidos más atractivos de la jornada será el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali, un duelo histórico que siempre paraliza al país y que en esta ocasión podría ser clave para las aspiraciones de ambos en la tabla de posiciones.

Partidos decisivos en la pelea por la clasificación

El compromiso entre Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe también genera gran expectativa, especialmente por la necesidad del equipo bogotano de sumar puntos para mantenerse con vida en la lucha por la clasificación.

Otro duelo de alto voltaje será el que enfrente a Millonarios y Deportes Tolima en El Campín, donde el equipo capitalino está obligado a ganar si no quiere despedirse prematuramente del torneo.

La jornada iniciará el jueves 23 de abril con los partidos Pasto vs Santa Fe y Millonarios vs Tolima, ambos con alto impacto en la clasificación. El viernes 24 se jugará Cúcuta vs Junior, mientras que el sábado 25 se vivirá una fecha cargada con Bucaramanga vs Jaguares, Pereira vs Nacional, Cali vs América y Medellín vs Fortaleza.

Finalmente, el domingo 26 se cerrará la jornada con Águilas vs Once Caldas, Llaneros vs Alianza e Internacional vs Chicó, antes de una última fecha que se disputará en simultáneo para definir a los últimos clasificados a las semifinales.

Así será la fecha 18 de la Liga BetPlay:

Jueves 23 de abril

6:00 p.m. | Pasto vs Santa Fe

8:00 p.m. | Millonarios vs Tolima

Viernes 24 de abril

4:00 p.m. | Cúcuta vs Junior

Sábado 25 de octubre

2:00 p.m. | Bucaramanga vs Jaguares

4:00 p.m. | Pereira vs Nacional

6:10 p.m. | Cali vs América

8:30 p.m. | Medellín vs Fortaleza

Domingo 26 de abril

4:00 p.m. | Águilas Doradas vs Once Caldas

6:10 p.m. | Llaneros vs Alianza

8:20 p.m. | Inter de Bogotá vs Boyacá Chicó

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