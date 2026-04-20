Disparos en Teotihuacán desatan momentos de incertidumbre entre turistas: esto fue lo que pasó

Los visitantes del sitio arqueológico vivieron un momento dramático debido al accionar de una arma de fuego

Así fue el momento en los disparos en Teotihuacán. | Captura UNO TV

La percusión de una arma de fue sacudió este lunes 20 de abril a uno de los sitios turísticos más importantes de México. La zona arqueológica de Teotihuacán, conocida a nivel mundial por su valor histórico y cultural, fue escenario de diversos disparos que generaron pánico entre los visitantes.

El incidente ocurrió en la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más concurridos del complejo. Cientos de turistas que recorrían la explanada vivieron momentos de confusión y miedo tras escuchar las detonaciones que rompieron la tranquilidad del lugar.

Las autoridades confirmaron que el ataque dejó un saldo de dos personas muertas, entre ellas una turista de nacionalidad canadiense, además de varios heridos. El caso provocó la movilización inmediata de cuerpos de seguridad y emergencia, así como la reacción del gobierno federal.

El suceso ha generado impacto tanto a nivel nacional como internacional, al tratarse de uno de los destinos más visitados del país, con más de un millón de turistas al año, y considerado patrimonio cultural de la humanidad.

Sujeto sube a pirámide de la Luna y dispara: ¿Qué pasó en este centro turístico hoy 20 de abril?

De acuerdo con información oficial, el ataque comenzó poco después del mediodía, cuando un hombre armado subió a la Pirámide de la Luna y desde la parte superior abrió fuego contra los visitantes que se encontraban en la plaza principal. El agresor, que portaba un arma corta, disparó en repetidas ocasiones, alcanzando a varias personas. En el lugar falleció una mujer canadiense, mientras que al menos seis personas resultaron heridas, cuatro por impactos de bala y dos más tras caer por las escaleras mientras intentaban escapar.

Tras los hechos, el atacante se suicidó en la misma zona. Elementos de seguridad aseguraron el área y localizaron tanto el arma de fuego como un arma blanca y cartuchos útiles. Entre los lesionados se reportan personas de distintas nacionalidades, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Video: este es el momento de los disparos en Teotihuacán

Este 20 de abril se registraron disparos dentro de la zona arqueológica de #Teotihuacán, específicamente en las inmediaciones de la #Pirámide de la Luna. De acuerdo con los primeros informes, un hombre fue visto en la parte alta de la pirámide portando lo que parecía ser un arma… pic.twitter.com/p8pP1xQOZR — Uno TV (@UnoNoticias) April 20, 2026

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran el momento del ataque. En las imágenes se observa a turistas corriendo por la explanada y buscando refugio detrás de las estructuras de piedra al escuchar las detonaciones.

Los testimonios captados en video reflejan el desconcierto de los visitantes, con gritos pidiendo ayuda y alertando a las autoridades. También se distingue al presunto agresor en la parte superior de la pirámide, mientras algunas personas permanecen resguardadas en el suelo.

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