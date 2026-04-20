David González envió certero mensaje a sus críticos tras vencer a Millonarios

América, con un equipo mixto que propuso su entrenador, hizo ver mal a su rival y quedó cerca de la clasificación. David González dando indicaciones a Jhon Murillo | Vizzor Image

El planteamiento que propuso David González ante Millonarios fue exitoso, más allá del gol que recibió por parte del rival, pues el América de Cali logró el triunfo al anotar tres tantos y aparte no sufrió para sumar de a tres.

Esa victoria dejó al ‘Escarlata’ cerca de sellar su cupo para los playoffs de la Liga BetPlay, puesto que el equipo llegó a 27 puntos, todavía con un partido pendiente.

Sin embargo, antes de que ese compromiso diera comienzo, el DT de ‘La Mechita’ recibió serios cuestionamientos por la titular que salió a la cancha. Muchos de los inicialistas comenzaron en el banco, como por ejemplo Yeison Guzmán, Daniel Valencia, entre otros.

Para la buena fortuna del entrenador los cambios salieron positivamente, lo que permeó esas críticas que recibió González cuando se reveló a la luz pública su formación para enfrentar a Millonarios.

Un “golpe de opinión” para sus detractores

En la rueda de prensa posterior a ese partido, a David González le preguntaron sobre esas variantes que hizo, a lo cual el técnico dejó claro que todo el plantel tira hacia el mismo lado, independientemente de su rol.

“Por la carga de partidos que venimos presentando en este mes, no podíamos seguir asumiendo esos riesgos, sobre todo con muchos jugadores. Nos trazamos ese objetivo de conseguir la clasificación en estos dos partidos, con el que tenemos aplazado. Al final, al trazarnos ese objetivo, no importó que fuera un equipo mixto“, arrancó diciendo.

“Es darle ese voto de confianza a todos, es acabar de una vez por todas con tanto murmullo que había de que los cambios no servían, que no todos estaban en nivel. Es un ‘golpecito’ de opinión, de decir que todos estamos juntos y estamos peleando por un mismo objetivo”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar el América por la Liga BetPlay?

El próximo partido del conjunto ‘Escarlata’ será este miércoles 22 de abril, el cual será contra Fortaleza en El Campín por la fecha 5, a partir de las 8:30 pm.

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