Decio de María es reconocido por la FMF por su papel clave en el fortalecimiento del fútbol mexicano

El evento se llevó en una sesión solemne celebrada en Toluca, Estado de México, donde se destacó el legado institucional y deportivo que dejó en el organismo

El homenaje estuvo encabezado por Mikel Arriola | FMF

El Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) realizó un emotivo homenaje a Decio de María, expresidente de la FMF, en reconocimiento a su valiosa trayectoria y a las importantes contribuciones que hizo al desarrollo del fútbol mexicano durante su gestión entre 2015 y 2018. El evento se llevó en una sesión solemne celebrada en Toluca, Estado de México, donde se destacó el legado institucional y deportivo que dejó en el organismo.

El homenaje estuvo encabezado por Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la FMF, quien subrayó el impacto de Decio de María durante su periodo al frente de la institución. Arriola expresó que, bajo la presidencia de de María, la Federación Mexicana de Fútbol consolidó su estructura y dio continuidad a procesos clave para el desarrollo deportivo del país. “Decio de María encabezó una etapa de consolidación institucional y continuidad deportiva en la Federación”, comentó Arriola, resaltando la importancia de sus decisiones estratégicas para fortalecer el fútbol mexicano en todos los niveles.

Además, Arriola recalcó que bajo su gestión, la selección mexicana mantuvo una sólida presencia en competiciones internacionales, lo que contribuyó a posicionar al país en el ámbito futbolístico mundial. Arriola también mencionó que de María, gracias a su experiencia y visión del ecosistema futbolístico nacional, impulsó proyectos clave que transformaron el futuro del deporte en México.

El acto conmemorativo incluyó la develación del retrato oficial de Decio de María como expresidente de la FMF, junto con la entrega de una réplica conmemorativa, un jersey de la Selección Nacional y una fotografía institucional que recordó los momentos más representativos de su exitosa gestión. El reconocimiento simboliza su importante legado en la historia del fútbol en México, así como su papel fundamental en momentos decisivos para la evolución del deporte en el país.

En su intervención, Decio de María expresó su gratitud por el homenaje recibido, recordando con nostalgia los momentos más importantes de su carrera. “Esta casa se ha hecho del esfuerzo de mucha gente, estamos a punto de cumplir 100 años, muchas personas han pasado por acá. Agradecido con este reconocimiento,” afirmó. De María también recordó con emoción su participación en la candidatura conjunta de México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial 2026, un logro que, según él, representa una experiencia única. “Convencer a la FIFA que la candidatura de tres países era la mejor opción para el mundial y el fútbol,” comentó, agradeciendo el éxito de esa iniciativa.

El evento fue acompañado por integrantes del Comité Ejecutivo de la FMF, directivos, excolaboradores, familiares y amigos de Decio de María, quienes se unieron para reconocer su legado y el impacto que dejó en el fútbol mexicano. Este homenaje refleja el compromiso de la FMF por honrar a aquellos que han sido fundamentales en el crecimiento y fortalecimiento del fútbol en México. La Federación Mexicana de Fútbol continúa reafirmando su apoyo y reconocimiento a las figuras clave que han contribuido al desarrollo y éxito del deporte en el país.

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