Almada: “La MLS va a ser una de las ligas más importantes junto con la Liga MX”

El técnico uruguayo elogió el crecimiento de la MLS tras el 3-1 del América ante Portland y aseguró que será una de las ligas principales junto con la mexicana

Guillermo Almada valoró el crecimiento de la Major League Soccer después de la victoria del América sobre Portland Timbers y anticipó que el campeonato estadounidense puede instalarse entre los más importantes del mundo. El entrenador uruguayo colocó a la MLS junto con la Liga MX por la jerarquía de sus jugadores, el aumento de la competitividad y la intensidad de sus partidos.

Las declaraciones llegaron después del triunfo 3-1 de las Águilas en Providence Park, correspondiente a la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. Brian Rodríguez, Isaías Violante y Óscar Perea anotaron para el conjunto mexicano, mientras que Kristoffer Velde marcó por Portland. América llegó a seis puntos, mantuvo su paso perfecto y se acercó a los cuartos de final del torneo.

América transforma la reacción en un triunfo clave

Brian Rodríguez abrió el marcador al minuto 6 con un tiro libre, pero Portland respondió al 20′ por conducto de Velde. El equipo azulcrema recuperó el control durante el cierre de la primera mitad y sostuvo su presión después del descanso. Violante devolvió la ventaja a las Águilas al 63′ y Perea sentenció el encuentro al 88′, en su presentación goleadora con el club.

Almada consideró que los asistentes presenciaron un encuentro abierto y destacó la respuesta de sus jugadores después del empate: “Lo primero es que la gente que vino al estadio se tiene que ir reconfortada porque fue un buen partido de los dos equipos. No fue muy trabado, aunque sí muy luchado durante los primeros 30 minutos. Después tomamos el control en los últimos 15 minutos y, en el segundo tiempo, marcamos una superioridad que ya habíamos mostrado en el cierre de la primera parte. Eso nos dio la posibilidad de llevarnos el partido pese al golpe que recibimos con el empate. La disposición, la intensidad y el ritmo que pusimos nos permitieron conseguir un triunfo importante y quedar en zona de clasificación”.

La victoria también extendió el buen comienzo del América en el certamen. El equipo de Almada había derrotado 3-1 a San Diego FC en su presentación y repitió el marcador en su primera salida de México. Con seis goles en dos partidos, las Águilas afrontarán la última jornada de la fase inicial con posibilidades claras de avanzar.

Almada coloca a la MLS junto con la Liga MX

El uruguayo elogió el nivel del torneo estadounidense | Imago7

El entrenador americanista dedicó una parte de su conferencia a la evolución del fútbol estadounidense. A su juicio, la llegada de jugadores consolidados y el desarrollo de futbolistas jóvenes han reducido las distancias entre ambos campeonatos. Almada entiende que la competencia entre los clubes de México y Estados Unidos puede impulsar el nivel de toda la región.

“La MLS ha crecido año tras año y la competencia se hace más dura. Hay muchos jugadores de jerarquía y también muchos jóvenes que van desarrollándose en la liga. Se está generando una competencia importante con la Liga MX. No me cabe ninguna duda de que, con el ascenso que está mostrando, la MLS va a ser una de las ligas más importantes del mundo junto con la mexicana, que para mí está entre las principales por su atractivo y la intensidad que tiene”, manifestó.

Almada también señaló que la diferencia horaria limita la exposición de ambas competiciones en otros territorios: “Lamentablemente, en Europa los partidos se juegan a las tres o cinco de la mañana y muchas veces no tienen público o audiencia en esas latitudes. Por eso existe cierto desconocimiento. La MLS está creciendo mucho y eso genera competitividad. Hace que tanto una zona como la otra eleven el nivel de la competencia y, por consecuencia, del fútbol”.

Brian Rodríguez responde y Óscar Perea debuta con gol

Brian Rodríguez volvió a ocupar un papel decisivo. Además de marcar el primer tanto, participó en la acción que desembocó en el gol de Violante. El atacante uruguayo ha encontrado continuidad después del Mundial y del periodo de preparación diseñado por el nuevo cuerpo técnico.

“Brian, Israel Reyes y Sebastián Cáceres tuvieron algunos días de vacaciones cuando regresaron del Mundial. Después hicieron un trabajo importante de pretemporada. A Brian se le observa con mucha frescura y más fuerte físicamente, al igual que a sus compañeros. Es un jugador con muchísimo nivel y una gran jerarquía. Se está acoplando al funcionamiento y al trabajo de presión, que le cuesta un poco más”, explicó Almada.

El técnico insistió en la capacidad del extremo para modificar partidos: “Brian está en un gran nivel. Es un jugador determinante para cualquier equipo y nosotros tenemos la felicidad de contar con él”. Rodríguez marcó mediante un tiro libre y posteriormente estuvo cerca de firmar otro gol con un remate de media distancia.

Perea también recibió el reconocimiento de Almada después de estrenarse como goleador americanista. El colombiano ingresó durante el tramo final y aprovechó una transición para definir el 3-1. “Perea es un jugador que tiene condiciones enormes pese a su juventud. Todo lo que pensábamos de él lo mostró en el corto tiempo que le dimos. Fue determinante en los 10 minutos que tuvo”, sostuvo el entrenador.

La intensidad y la competencia interna sostienen al América

Almada atribuyó la regularidad del conjunto a la preparación física. Para el estratega, la superioridad no depende únicamente de la calidad técnica o del funcionamiento colectivo, sino también de la capacidad para sostener el ritmo cuando el rival comienza a perder energía. “Miren la intensidad que le pusimos al partido. A veces es difícil. Siempre digo que se puede marcar una superioridad en el juego con las individualidades o con la parte colectiva, pero también con la intensidad. Cuando el equipo rival empieza a decaer, aparecen las condiciones de los futbolistas porque actualmente el fútbol es físico. La pretemporada fue sacrificada y fuerte, pero desde el primer día les dije que encontrarían la recompensa durante la competencia”, declaró.

El entrenador identificó una tendencia favorable en los minutos finales de los encuentros: “En varios de los pocos partidos que llevamos hemos marcado una superioridad en el tramo final que nos ha dado resultados positivos”. La victoria en Portland reforzó esa lectura, pues América resolvió el compromiso con dos anotaciones durante el segundo tiempo.

La competencia interna también forma parte de la construcción del nuevo equipo. “Hay muchos jóvenes que hicieron la pretemporada, se han fortalecido y están dando la talla para jugar en un equipo tan importante como América. Eso nos ofrece variantes, aunque estamos buscando algún refuerzo para completar el plantel. La presencia de estos futbolistas eleva la competitividad interna y, por consecuencia, el nivel de los jugadores. Pese a las variantes realizadas en todos estos partidos, el equipo ha mantenido una regularidad gracias al trabajo de la pretemporada y al crecimiento que han tenido”.

El nuevo proyecto todavía está lejos de su techo

Aunque América inició la Leagues Cup con dos victorias, Almada pidió cautela. El uruguayo recordó que el proyecto comenzó con bajas, jóvenes promovidos al primer equipo y jugadores que necesitaban recuperar ritmo después de atravesar lesiones. “Estamos contentos porque no es fácil comenzar un proyecto nuevo de la manera en que lo hicimos, sobre todo por las bajas que tuvo el equipo y por la cantidad de jóvenes que incorporamos a la primera división. También recuperamos a futbolistas como Henry Martín, que venía de una lesión larga. Como les dije, su techo futbolístico, colectivo e individual todavía está muy lejos”, afirmó.

El técnico considera que la evolución colectiva será determinante para potenciar las capacidades individuales: “Hay que seguir creciendo, mantener los pies sobre la tierra, trabajar con humildad y continuar evolucionando, sobre todo en la parte colectiva. Eso permite resaltar las individualidades. Hemos mantenido una regularidad en los últimos partidos pese a la cantidad de variantes realizadas en el inicio. El equipo ha mostrado una evolución y eso nos pone muy contentos porque son situaciones que les expresamos desde nuestra llegada y que se presentarían con la competencia”.

Almada cerró su análisis sin modificar el discurso que ha sostenido desde su llegada al América: “Queda muchísimo camino. Como les dije a los jugadores, tenemos que mantener los pies sobre la tierra, seguir trabajando y evolucionar para acercarnos a ese techo futbolístico que, estoy seguro, todavía está muy lejos”. El paso perfecto en la Leagues Cup respalda el inicio del proyecto, pero el entrenador entiende que los resultados representan apenas el primer tramo de un proceso que continúa en construcción.

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