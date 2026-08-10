Sebastián Abreu explota contra la Leagues Cup 2026: “Es una carnicería física”

El técnico de Tijuana criticó los viajes y el desgaste físico que enfrentan los clubes mexicanos tras la eliminación de Xolos en la Leagues Cup

Abreu apunta al calendario. Imago 7/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Xolos de Tijuana quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 después de caer 1-0 ante San Diego FC, pero el resultado deportivo terminó compartiendo protagonismo con una crítica frontal de Sebastián Abreu hacia las condiciones que enfrentan los clubes mexicanos dentro del torneo. El técnico uruguayo cuestionó la logística, los constantes traslados y la diferencia que existe respecto a los equipos de la MLS.

“Cuando entiendan que el futbolista es un ser humano, no una inteligencia artificial ni un robot, y hay un desgaste. El torneo está hermoso, nos da visibilidad, pero es una carnicería física el viajar. Los de acá van a su casa, comen con su familia y se levantan tranquilos; nosotros estamos en chinga, como todos los equipos mexicanos”, declaró el técnico en conferencia de prensa.

Sebastián Abreu cuestiona la desigualdad en los viajes

El estratega utilizó la rutina posterior a los partidos para explicar la diferencia. Mientras los equipos de la MLS pueden regresar a sus hogares y mantener una preparación convencional entre encuentros, Xolos debe combinar entrenamientos con traslados constantes y recuperación en hoteles. Abreu considera que esa situación no es exclusiva de Tijuana y que afecta prácticamente a todos los participantes mexicanos. Incluso puso como ejemplo los resultados obtenidos por los clubes que pudieron disputar encuentros en territorio nacional para reforzar su argumento sobre el peso de la localía.

“Los únicos que pudieron aprovechar la localía ganaron, y ganaron bien. Ahí está la clara demostración de que a ellos también les pasa. Lo que pasa es que el 95 por ciento es para nosotros, los equipos mexicanos”, explicó.

La falta de contundencia condenó a Xolos

En el terreno de juego, Abreu consideró que la eliminación tuvo una causa principal: la falta de eficacia frente a la portería. Tijuana generó oportunidades suficientes para cambiar el resultado, pero no logró convertirlas. “La reflexión de este torneo está en la falta de eficacia. Hoy tuvimos 15 opciones de gol contra nueve del rival, nueve dentro del área, dos palos y el fútbol es de goles”, señaló.

El entrenador también destacó que el equipo asumió riesgos cuando necesitaba empatar y que, pese a la derrota, mantuvo una estructura competitiva. Para Abreu, esa respuesta ofrece una base más clara sobre la cual continuar trabajando. “Me queda la tranquilidad de que tomamos riesgos, hacemos el esfuerzo y generamos. Es mucho más fácil corregir de esta manera que si fuera todo lo contrario”, afirmó.

Xolos se encontró dos veces con los postes y generó opciones durante distintos momentos del partido, pero San Diego aprovechó una desatención para marcar el gol que terminó definiendo el encuentro.

Xolos ya piensa en Cruz Azul y Chivas

La eliminación también modifica las prioridades del club para el último compromiso de la primera fase. Tijuana todavía deberá enfrentar a Portland, pero Abreu reconoció que ese partido tendrá menor importancia deportiva al no existir posibilidades de clasificación. “Trataremos de seguir mejorando y puliendo, porque somos un equipo que todavía está en construcción: llegó Pancho, llegó Elías, y tenemos que ir ensamblándolos dentro del funcionamiento del equipo para que en lo físico estén a pleno para lo que será la exigencia”, comentó.

El técnico dejó claro que la atención comenzará a trasladarse hacia el torneo local, donde aparecen compromisos que considera prioritarios. “Quitando el partido contra Portland, donde ya estamos eliminados y no tiene mucha relevancia la competición, ya después tenemos a Cruz Azul y Chivas, que son los rivales importantes”, añadió.

Gilberto Mora mantiene libertad dentro del esquema

Abreu también profundizó en el papel de Gilberto Mora y aclaró que no pretende encasillarlo en una posición fija cuando Tijuana tiene la pelota. “Él juega libre. Como lo digo siempre, ¿qué hace Messi?, ¿qué hacía Ronaldinho? Cuauhtémoc Blanco tampoco tenía una posición fija. Con balón, todo lo que quiera hacer, que lo haga”, expresó.

La responsabilidad cambia cuando Xolos pierde la posesión. En fase defensiva, Mora tiene instrucciones para replegarse junto al mediocampista central y colaborar en una estructura 4-5-1. Para Abreu, concederle esa libertad ofensiva permite aprovechar su capacidad para generar líneas de pase, provocar movimientos defensivos y aparecer en diferentes zonas.

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