Temblor en Colombia hoy 26 de agosto: magnitud, epicentro y dónde se sintió

Colombia volvió a sacudirse en la mañana del miércoles 26 de agosto debido a un sismo con epicentro en Santander y de 5.4 de magnitud.

Nuevo temblor en Colombia 26 de agosto | Servicio Geológico Colombiano

Un sismo se registró en Colombia este miércoles 26 de agosto, de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:45 de la mañana y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander. Dicho esto, el reporte inicial señaló una magnitud de 5.4 y posteriormente el SGC precisó el evento a magnitud 5.1, con una profundidad de 161 kilómetros.

El sismo fue percibido en diferentes zonas del país. Pues, los reportes ciudadanos publicados en redes sociales dieron cuenta de personas que sintieron el movimiento en distintos municipios y ciudades.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Colombia hoy 26 de agosto?

El epicentro del sismo se ubicó en el municipio de Los Santos, Santander, según la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano. Entre los municipios ubicados cerca del epicentro aparecen Los Santos y Piedecuesta, a 14 kilómetros, mientras que Jordán se encuentra a 17 kilómetros del punto registrado por el SGC.

La profundidad reportada fue de 161 kilómetros, un dato que hace parte de la información preliminar entregada por la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en Colombia.

¿De qué magnitud fue el temblor en Colombia este 26 de agosto?

El movimiento sísmico registrado este miércoles 26 de agosto tuvo una magnitud de 5.1, según la actualización del Servicio Geológico Colombiano. El boletín preliminar había reportado una magnitud de 5.4, pero posteriormente la entidad actualizó el dato a 5.1. El evento ocurrió a las 11:45 a. m. y tuvo una profundidad de 161 kilómetros.

La magnitud de un sismo puede ser revisada por los organismos de monitoreo después del registro inicial, por lo que los primeros datos pueden presentar modificaciones.

¿Qué dijeron las autoridades tras el temblor?

Luego del reporte del sismo, los organismos de gestión del riesgo realizaron labores de monitoreo y verificación en las zonas donde se reportó el movimiento. Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales para conocer la información sobre los sismos registrados en Colombia y evitar compartir datos que no hayan sido confirmados.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de la actividad sísmica del país a través de sus estaciones de monitoreo y de sus canales oficiales.

Datos del temblor en Colombia del 26 de agosto

Fecha: miércoles 26 de agosto de 2026.

miércoles 26 de agosto de 2026. Hora: 11:45 a. m.

11:45 a. m. Magnitud actualizada: 5.1.

5.1. Magnitud preliminar: 5.4.

5.4. Epicentro: Los Santos, Santander.

Los Santos, Santander. Profundidad: 161 kilómetros.

161 kilómetros. Municipios cercanos: Los Santos, Piedecuesta y Jordán.

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