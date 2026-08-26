Israel López respalda el regreso del Chino Huerta a Pumas: “Puede volver a soñar con Europa”

El exjugador mexicano también habló de la actualidad de conjunto felino, del que pide volver a la esencia del equipo que son las fuerzas básicas

El regreso de César ‘Chino’ Huerta a Pumas puede convertirse en una oportunidad para recuperar continuidad y volver a buscar una salida al fútbol europeo, así lo consideró Israel López. El exjugador universitario habló en entrevista para Peloteando de Claro Sports sobre la segunda etapa del atacante con el conjunto auriazul, después de que Huerta regresó a México para cerrar su incorporación tras su paso por el Anderlecht de Bélgica.

Para López, el retorno del ‘Chino’ no necesariamente debe interpretarse como un retroceso en su carrera. El exmediocampista consideró que las lesiones y la falta de actividad modificaron el panorama del jugador, por lo que regresar a un club donde ya encontró continuidad puede permitirle recuperar el nivel que tuvo antes de marcharse a Europa.

“Se menciona mucho el tema de regresar a México, de que el jugador mexicano aspira siempre a ir a jugar a Europa, a estar en las mejores ligas. Pero también hay que poner en contexto, me parece hoy día, la realidad de lo que es la vida diaria del Chino. Ante estas lesiones que ha tenido, ante esta falta de juego, como jugador, como deportista, lo que quieres es tener actividad y lo que quieres es tener un nivel futbolístico que obviamente te lleve nuevamente a estar entre los primeros planos, a llamar la atención”, explicó Israel López.

El también exseleccionado mexicano señaló que Huerta tuvo alternativas para volver a la Liga MX y destacó el vínculo que construyó con Pumas durante su primera etapa: “La oportunidad que se le presenta, y no solo para Pumas, se mencionaba que había otros equipos interesados en sus servicios. El venir a México y retomar eso, me parece que también para él es un reto mayor al que tenía anteriormente y que, sin lugar a dudas, regresar a un equipo como Pumas que lo acobijó, que obviamente él se ganó ese respeto, ese cariño ante la gente con sus actuaciones, creo que puede ser positivo para él en el sentido de retomar ese nivel futbolístico y nuevamente aspirar a volver a soñar y llamar la atención y generar otra vez la posibilidad de poder salir a jugar a otra liga”.

Israel López y la actualidad de Pumas | Claro Sports/Imago7

Lo que puede aportar Chino Huerta en su regreso a Pumas

López considera que la principal aportación de Huerta estará en el ataque y no en la construcción desde el mediocampo. Su capacidad para jugar por los costados, atacar espacios y generar asistencias puede darle a Esteban Solari una alternativa para complementar a los futbolistas que ya forman parte de la ofensiva universitaria: “Creo que el Chino prácticamente viene a apoyar o a ser refuerzo, no tanto en el mediocampo. Me parece más un tema ofensivo 100 por ciento. Para mí, el juego que en algún momento desplegó tiene que ser fundamental para el desequilibrio por bandas, para ser ese hombre que llegue en segunda zona, que se haga presente con goles, que se haga presente con asistencias”.

El exjugador de Pumas también recordó el trabajo que Huerta realizó sin balón durante su primera etapa y la posibilidad de compartir sectores ofensivos con Uriel Antuna: “Evidentemente, en algún momento también fue un jugador de mucho desgaste, de mucho sacrificio por banda, al ayudar a la defensiva, y que junto con Antuna pueda generar ese juego desequilibrante por banda. Creo que ahí yo me enfocaría, no tanto en el mediocampo. En el mediocampo parece que tienen jugadores que pueden suplir, pero el juego por banda o la ofensiva va a ser muy importante para el cuadro universitario”.

Sobre el lugar que el atacante ocupa en la historia reciente del club, López evitó colocarlo todavía entre los referentes de Pumas. Reconoció la identificación que consiguió con los seguidores por sus actuaciones y por gestos como la camiseta con la frase “Rehecho en CU”, aunque considera que los resultados serán determinantes para alcanzar otro estatus: “Yo no me animaría a decir que un referente, me parece que falta para eso. Obviamente, insisto, va de la mano de los resultados”.

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Israel López pide a Pumas mirar primero a fuerzas básicas antes de buscar más refuerzos

Más allá del regreso de Huerta, Israel López habló sobre el momento que atraviesa el proyecto de Esteban Solari. Considera que el equipo todavía se encuentra en una etapa de adaptación y que el técnico necesitará tiempo para reflejar su idea, aunque reconoció que los años sin un campeonato aumentan la exigencia alrededor del club: “Universidad es un equipo que que ya tras tanto tiempo, tras muchos años de de no poder conseguir algo, hoy día tiene la necesidad de eso, de inmediatamente tener resultados y que se dé junto con una actuación que que convenza, que que agrade a la afición”.

Ante la posibilidad de que Pumas busque otro fichaje antes del cierre del mercado, López pidió recurrir primero a la cantera: “A mí me gustaría que si van a buscar un jugador que se necesita reforzar una zona, pues se voltee a las a las básicas. Creo que esa es la esencia de este equipo y es es algo que universidad hoy día necesita eh urgentemente”. El exfutbolista agregó que confía en el trabajo que encabezan Raúl Alpízar y Antonio Sancho y considera que el club debe recuperar el modelo en el que las necesidades del primer equipo también se cubrían con jugadores formados en casa.

López cerró con una reflexión sobre la presencia de exfutbolistas en puestos de decisión dentro del fútbol mexicano: “Al futbolista, exfutbolista o a la gente con mucha experiencia en el fútbol, no se le ve tan bien hoy día en los clubes”. Para el exmediocampista, cargos como la dirección deportiva pueden beneficiarse de personas que conocen el vestidor y la gestión de un plantel: “Soy de la idea de que un director deportivo, por ejemplo, podría beneficiarse enormemente de ser un exfutbolista, alguien que vivió el vestuario, que sabe lo que es el manejo y la gestión de un equipo”. En Pumas, considera que recuperar esa identificación y combinarla con el trabajo de fuerzas básicas puede ser parte del camino para volver a competir por un título.

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