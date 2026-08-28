Comunicaciones vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Comunicaciones Municipal, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Comunicaciones y Municipal protagonizan una nueva edición del Clásico Nacional por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Cremas necesitan una victoria que les permita dejar atrás su irregular comienzo y acercarse a los primeros lugares, mientras los Rojos buscarán defender su gran arranque en el campeonato y recuperarse del duro golpe que significó quedar eliminados de la Copa Centroamericana.

Comunicaciones suma siete puntos y ocupa el sexto lugar de la tabla, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas. El equipo dirigido por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa todavía no encuentra la regularidad esperada y ha dejado escapar puntos pese a no tener participación internacional durante este semestre. La principal fortaleza de los Cremas aparece en condición de local, donde ganaron los dos encuentros que disputaron hasta el momento, una racha que intentarán extender nada menos que frente a su máximo rival.

Por su parte, Municipal tiene 12 puntos y se encuentra en la segunda posición, con cuatro triunfos y solamente una derrota. El equipo de Mario Acevedo viene de vencer 2-0 a Xelajú MC por el torneo local y logró recuperarse de su única caída, sufrida como visitante ante Guastatoya. Sin embargo, los Rojos llegan golpeados en el plano internacional: durante la semana empataron 1-1 frente a Motagua y quedaron eliminados en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, por lo que el Clásico aparece como una oportunidad inmediata para dar vuelta la página.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Comunicaciones vs Municipal de la jornada 6 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Municipal será el sábado 29 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Municipal hoy

Ni Comunicaciones ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fantasma Figueroa y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Comunicaciones: Arnold Barrios; Diego Santís, Karel Espino, Nicolás Olivera, Kevin Grijalva; Stheven Robles, Marco Domínguez, Jonathan Moncada; Dairon Reyes, Dewinder Bradley y Brayam Castañeda. DT: Marco Antonio Figueroa.

Municipal: Kenderson Navarro; José Morales, Carlos Estrada, José Mena, Carlos Aguilar; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia; César Archila, Cristian Hernández, Rudy Muñoz; y Jefry Bantes. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Municipal:

15 de abril de 2026 | Municipal 1-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de febrero de 2026 | Comunicaciones 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Comunicaciones 0-0 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 10 de agosto de 2025 | Municipal 1-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de abril de 2025 | Comunicaciones 1-0 Municipal | Torneo Clausura 2025

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