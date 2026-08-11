Andrés Pérez de Lara va por todo en Richmond para mantener vivo el sueño de playoffs

El piloto mexicano ocupa el puesto 13 del campeonato en la NASCAR Craftsman Truck Series y necesita un gran resultado en Richmond para seguir con opciones de postemporada

Andrés Pérez quiere ganar en Richmond para buscar los playoffs. | Escudería Telmex

La temporada 2026 de Andrés Pérez de Lara, piloto de Escudería Telmex-Telcel, en la NASCAR Craftsman Truck Series ha sido un año de constante aprendizaje y altibajos, pero matemáticamente mantiene vivas sus opciones de avanzar a los playoffs, aunque se encuentra en una situación obligada a ganar y para ello solo le restan dos boletos, uno de ellos en Richmond este viernes.

“Ha sido un año con altas y bajas yo diría, y creo que algo que sí la suerte no ha estado en nuestro lado porque quizás la velocidad y el performance ha sido mejor de lo que parece y de lo que muestran los números en el campeonato”, mencionó Andrés Pérez.

Al mando de la camioneta No. 44 de Niece Motorsports, Andrés ha demostrado destellos de gran velocidad, pero errores puntuales y problemas de consistencia en carrera le han impedido consolidar mejores resultados. Hoy se ubica en el puesto 13 del campeonato de pilotos a 3 lugares, de zona de chase.

“Este año ha sido muy frustrante en ese aspecto, y creo que eso les pasa a todos los pilotos, no siempre las cosas salen bien, es un deporte donde pues bueno, gana 1 y 35 pierden en especial en NASCAR, es tan complicado tener un porcentaje de victorias alto. Entonces pues bueno, los días malos son la mayoría en este deporte en general, y bueno, la parte mental es muy importante, mantenerte mentalmente fuerte y creo que por lo que ha sido este año para mí ha sido eso, ha sido el mantenerme empujando, trabajando después de los resultados que no están ahí y más que nada como te digo, cosas fueron nuestro control”, agregó.

Andrés ya conoce los secretos de Richmond. Necesita capitalizar ese aprendizaje de 2025, clasificar dentro de los primeros 15 y mantenerse alejado de los contactos en las rearrancadas para pelear por la victoria que lo meta a la postemporada.

“Ya se está acercando más el chase, claro que todos estamos ya viendo eso, se complican cada vez más las posibilidades, las cuales a principio año se veían muy bien, estuvimos en el top 5, top 6 del campeonato, las primeras 3 carreras hasta que empezamos a tener esos resultados, pero bueno, no vamos a bajar los brazos. Creo que todavía nos quedan pistas buenas para nosotros”, finalizó.

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