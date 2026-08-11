David Bisbal y otros famosos que sufrieron por el terremoto en Colombia: “Espero que no pase nada”

Publicado por Redacción Claro Sports

Varias celebridades experimentaron el sismo en distintos puntos de Bogotá. La sensación fue de pánico y mucho terror.

David Bisbal
David Bisbal (cuenta personal de Instagram)

Colombia está en calamidad pública por el grave terremoto de 7.4, en San Juan del Palmar (Chocó), que afectó gravemente el occidente colombiano. Pasado un día de la tragedia, se ha elevado al triple dígito la cantidad de fallecidos. Familiares lloran muchas pérdidas, o buscan entre los escombros a sus seres queridos.

El movimiento telúrico sorprendió a varias celebridades presentes en el país. Una de ellas fue David Bisbal, reconocido artista español, quien vivió el terremoto en Bogotá. Las imágenes reflejan el desespero y el miedo del artista.

¿Qué dijo David Bisbal tras sufrir un susto por el sismo en Colombia?

“Un terremoto, espero que no pase nada. Dios mío. Por favor, virgencita. Ya estamos, venga”, fueron sus palabras durante el sismo. Él subió a las redes sociales el video en el momento exacto del temblor.

Haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá, ha sido un poco de pánico al principio, pero me di cuenta que todo acabó. Empezaron a sonar muchas alarmas. En Cali ha sido muy fuerte. Estamos todos con el corazón como un puño. Les mando un abrazo muy fuerte”, relató en un metraje subido tiempo después.

¿Qué hace David Bisbal en Colombia?

Bisbal se instaló unos días en el país por la grabación de un programa de talento. Es exactamente un reality musical de los Estados Unidos. Sin embargo, también viajó acompañado de su familia con la intención de pasear por Bogotá y sus alrededores.

¿Qué otros famosos estaban en Colombia durante el terremoto?

Según las redes sociales, algunas celebridades internacionales como Carlos Ponce, Laura Flores y Aylín Mujica se encontraban en el país. Otro artista como Alex Ubago se disponía a hacer una gira por el país. Varias de las ciudades donde iba a presentarse, infortunadamente, terminaron muy afectadas.

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