Cristiano Ronaldo y Georgina se dieron el sí: revelan la primera foto de su boda

El futbolista y la modelo presumieron en redes sociales su boda privada tras casi 10 años de noviazgo, una noticia que generó furor entre sus seguidores

La boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo | IG:@georginagio



Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron a sus seguidores al compartir en redes sociales una fotografía con la que confirmaron que finalmente están casados. Aunque la pareja no dio más detalles sobre la ceremonia, la publicación rápidamente se convirtió en tendencia y generó todo tipo de reacciones, pues después de casi una década de relación, una de las parejas más famosas del mundo dentro y fuera del deporte finalmente llegó al altar.

El amor que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez construyeron durante años llegó este martes 11 de agosto a uno de sus momentos más esperados por parte de sus seguidores. La pareja se casó por lo civil en Cascais, Portugal, en una ceremonia íntima que reunió a sus familiares y a sus cinco hijos, de acuerdo con información de The Sun. El futbolista portugués y la modelo dieron este paso exactamente un año después de anunciar su compromiso y pusieron así el broche de oro a una relación que se convirtió en una de las más mediáticas del deporte. Su boda sucedió después de que el futbolista de 41 años disputara su última Copa del Mundo con Portugal y previo al inicio de la próxima temporada con el Al Nassr de la Saudi Pro League.

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La noticia trascendió de una manera discreta. Cristiano Ronaldo y Georgina publicaron en Instagram una fotografía en la que ambos aparecen vestidos de blanco y lucen sus respectivos anillos de matrimonio. Sin invitados famosos, grandes escenarios ni una celebración frente a los reflectores, la pareja eligió la privacidad para marcar el inicio de esta nueva etapa. Después de años de especulaciones sobre su boda, el portugués y la española finalmente pronunciaron el sí que los convirtió en marido y mujer.

¿Cómo ha sido la relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Lo que comenzó con un encuentro casual en una tienda Gucci de Madrid terminó por convertirse en una de las historias de amor más famosas del mundo. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016, cuando el futbolista portugués era una de las grandes figuras del Real Madrid y ella trabajaba como vendedora. El flechazo fue inmediato y una segunda coincidencia, esta vez en un evento de Dolce&Gabbana, les dio la oportunidad de conocerse mejor. La relación avanzó lejos de los reflectores, aunque la fama del delantero pronto hizo imposible mantener el romance en secreto.

La pareja hizo su primera aparición pública en los premios The Best de la FIFA, en enero de 2017, y desde entonces Georgina Rodríguez pasó a ocupar un lugar central en la vida del futbolista. Juntos formaron una familia con Alana Martina y Bella Esmeralda, mientras la modelo asumió también un papel cercano con Cristiano Jr, Eva y Mateo. La pérdida de Ángel, el hermano mellizo de Bella, en 2022 marcó uno de los capítulos más dolorosos para ambos, pero su familia se convirtió en uno de sus principales pilares. A la par, ella construyó una carrera como modelo, empresaria y estrella de televisión con su reality de Netflix, Soy Georgina.

Después de casi una década de relación, el romance dio el paso que millones de seguidores esperaban. El 11 de agosto de 2025, Georgina confirmó su compromiso con una fotografía de su espectacular anillo y un mensaje que resumió sus sentimientos por Cristiano Ronaldo; exactamente un año después al fin concretaron su boda.

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