DT de LAFC exige una Leagues Cup en México tras vencer a Chivas

El técnico de LAFC reconoció la dificultad de competir como visitante y pidió una Leagues Cup con partidos en Estados Unidos y México

Dos Santos destaca la difircultad de ser visitante | Imago7

LAFC comenzó su participación en la Leagues Cup 2026 con dos puntos después de empatar 1-1 ante Chivas y ganar 5-4 en la tanda de penales. Más allá del resultado, Marc Dos Santos aprovechó la conferencia posterior al encuentro para poner sobre la mesa una de las discusiones recurrentes del torneo: la necesidad de disputar más partidos en territorio mexicano.

Denis Bouanga abrió el marcador al minuto 38 y Roberto Alvarado igualó cuatro minutos después en el BMO Stadium. Tras mantenerse el empate durante la segunda mitad, Thomas Hasal detuvo el sexto penal de Chivas, ejecutado por Luis Romo, y Jude Terry convirtió el disparo que aseguró el punto adicional para el conjunto angelino.

LAFC mide su crecimiento ante los grandes de México

Marc Dos Santos consideró que los enfrentamientos contra clubes de la Liga MX permiten dimensionar el avance de una institución que todavía no cumple una década de existencia. El entrenador recordó las victorias de LAFC ante Cruz Azul, América y Toluca para explicar que el equipo angelino ya puede competir contra algunos de los principales representantes del futbol mexicano. “Contra Cruz Azul ganamos muy bien. Contra América fue hasta el final. Frente a Toluca fue muy difícil y ganamos 2-1; cuando el partido estaba 1-1, cualquiera de los dos podía ganar”, señaló.

El estratega, sin embargo, evitó comparar directamente la historia de LAFC con la de Chivas. Reconoció que el Guadalajara pertenece a un país con mayor tradición futbolística y que esa diferencia obliga al conjunto estadounidense a continuar su proceso de desarrollo. “Chivas es un club con muchos más años de historia. México es un país con mucha más cultura en el juego y nosotros todavía tenemos pasos que dar en Norteamérica. Pero en los partidos que disputamos aquí fuimos muy competitivos. Fueron grandes encuentros contra grandes clubes y eso nos permite crecer como institución, además de ayudar a proyectar nuestra imagen y nuestro emblema a nivel internacional”, explicó.

Dos Santos también destacó la rapidez con la que LAFC construyó una identidad desde su aparición en la MLS. Mencionó el trabajo de entrenadores, directivos y futbolistas como Carlos Vela para colocar al club en el escenario internacional. “Entiendo que se compare a Chivas con un LAFC que tiene poca historia, pero poco a poco y de una forma muy rápida, en menos de 10 años, colocamos al club en el mapa. Todos nosotros: Bob Bradley, Steve, yo, los jugadores, Vela… Todos ayudamos a poner al LAFC en el mapa en menos de una década”, añadió.

Marc Dos Santos analiza la distancia entre MLS y Liga MX

El entrenador de LAFC descartó que la MLS se encuentre por encima de la Liga MX. Su postura es que la diferencia competitiva se redujo de manera considerable durante los últimos 15 años, hasta llegar a una etapa en la que los clubes de ambas competiciones pueden enfrentarse en condiciones similares. “No diría que la MLS está por encima. Hace 15 años, cada vez que había un partido entre un equipo mexicano y uno de la MLS, parecía que comenzaba 5-0. Con el tiempo se acortó la distancia y ahora todo está muy parejo. No hay duda de que los equipos de la MLS están hoy en el mismo nivel para competir”, afirmó.

Esa igualdad, aclaró, no significa que las condiciones sean idénticas. Dos Santos estableció una diferencia entre recibir a los clubes mexicanos en Estados Unidos y enfrentarlos en estadios como el Nemesio Diez o cualquiera de los recintos ubicados en la Ciudad de México. “También soy consciente de que una cosa es jugar aquí y otra hacerlo en México. No vivo de ilusiones, soy muy realista. Una cosa es disputar estos partidos en Estados Unidos y otra participar en una competencia con encuentros en Toluca, en la Ciudad de México o en otras canchas mexicanas. Es diferente”, reconoció.

El técnico agregó que el siguiente paso de LAFC será trasladar su fortaleza como local a los partidos fuera de Los Ángeles: “Sé que la historia cambia en México. Una cosa es jugar aquí y otra hacerlo allá. Esa es la realidad: los partidos en México son diferentes. Nosotros somos muy fuertes como locales y todavía tenemos que crecer para mantener el mismo nivel como visitantes”.

La organización colectiva sostiene el momento de LAFC

Dos Santos atribuyó el desempeño de su equipo a la organización táctica y al trabajo conjunto. Su prioridad es conservar un bloque compacto, reducir los espacios entre líneas y conseguir que los futbolistas se apoyen ante la presión del rival. “Lo primero es que trabajamos mucho nuestra organización colectiva. Buscamos actuar juntos y permanecer siempre compactos. Es algo en lo que insistimos mucho todos los días”, explicó.

El técnico señaló que los resultados positivos no modifican su nivel de exigencia. Incluso cuando LAFC atraviesa una etapa favorable, mantiene un discurso centrado en los errores y las áreas de crecimiento. “Nunca tenemos un discurso de que todo está bien durante una buena fase. A veces hablo con los jugadores como si hubiéramos perdido cinco partidos consecutivos, porque siempre intentamos crecer. No soy un entrenador que se hace grande cuando está arriba y pequeño cuando está abajo. Me mantengo igual y quiero que sigamos avanzando porque todavía podemos mejorar mucho”, expresó.

La presión ejercida por Chivas le permitió identificar una evolución respecto de lo ocurrido en un partido anterior ante Vancouver. LAFC tuvo mayores recursos para superar las marcas individuales del Guadalajara y salir con el balón controlado desde su propio campo. “Hace pocos días hablamos mucho de lo ocurrido cuando jugamos en Vancouver. Nos presionaron de manera individual, uno contra uno, y no pudimos salir con calidad. Ante Chivas ocurrió algo parecido: nos metieron mucha presión individual, pero durante varios momentos conseguimos superarla. Esa también es una forma de crecimiento”, detalló.

El técnico pide una Leagues Cup en los dos países

Marc Dos Santos reconoció que los intereses financieros influyen en la distribución de las sedes. Aun así, celebró que el torneo haya comenzado a llevar algunos encuentros fuera de Estados Unidos y recordó la experiencia de LAFC en Toluca. “Creo que todo parte del aspecto financiero. Todos lo sabemos y por eso estamos aquí, además de que muchos partidos se disputan en Estados Unidos. Es positivo que algunos encuentros se jueguen fuera. Yo fui a Toluca con LAFC y el ambiente fue espectacular”, declaró.

El entrenador pidió avanzar hacia un formato con mayor reciprocidad. Su propuesta es que la Leagues Cup reparta sus encuentros entre México y Estados Unidos: “Creo que la Leagues Cup tiene que llegar a ser más justa y jugarse un poco más en los dos países. Debería alcanzar un punto en el que sea un torneo 50-50. No considero que los clubes mexicanos tengan una desventaja enorme porque también pueden ganarla, pero, para que la competencia sea realmente justa, necesitamos muchos más partidos en México y Estados Unidos”, sostuvo.

Dos Santos reiteró que competir en suelo mexicano representa una exigencia distinta: “Es muy diferente jugar aquí que hacerlo en México. Disputar una competencia en Toluca, Ciudad de México o cualquier otra cancha mexicana cambia las condiciones. Los equipos de la MLS están al mismo nivel para competir, pero jugar como visitante en México es una historia diferente”.

La 3252 responde ante la mayoría rojiblanca

El BMO Stadium presentó una importante presencia de seguidores de Chivas, algo que no pasó inadvertido para el cuerpo técnico de LAFC. A pesar del respaldo rojiblanco, Dos Santos aseguró que el apoyo de la barra 3252 evitó que sus jugadores se sintieran visitantes en su propio estadio. “Necesitamos crecer más allá de la 3252, aunque nuestra base de aficionados se ha ampliado mucho con el paso de los años. Nunca sentimos que estuviéramos jugando fuera de casa. Vemos a los otros seguidores y a la gran multitud del rival, pero la inyección que nos da la 3252 nos hace sentir que todavía estamos en nuestro estadio”, comentó.

El portugués-canadiense también reconoció el alcance de la afición de Chivas y valoró el espectáculo ofrecido por las dos hinchadas durante el encuentro. “El ambiente fue de primer nivel. Ves a la afición de Chivas y entiendes por qué el club tiene tantos seguidores y tanta historia. Fue un gran ambiente de ellos y de la 3252. Creo que quien compró su entrada se fue feliz del estadio porque el espectáculo fue muy bueno”, concluyó.

LAFC continuará su camino en la Leagues Cup frente a Toluca, mientras que Chivas buscará recuperarse contra FC Dallas. El equipo angelino llegará con dos puntos y el Guadalajara con uno, producto del empate durante los 90 minutos.

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