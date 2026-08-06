Eduardo Arce destaca la evolución de México rumbo a la final centroamericana

El técnico destacó la adaptación y contundencia de México, mientras Joaquín Moxica prometió dejarlo todo por la medalla de oro

La selección mexicana alcanzó la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe después de superar las exigencias de un torneo marcado por el calor, la acumulación de partidos y las condiciones de las canchas. Eduardo Arce reconoció el esfuerzo de sus 20 futbolistas y aseguró que el grupo se adaptó a cada obstáculo para colocarse a un triunfo de la medalla de oro.

“Veníamos a conseguir esto. Obviamente, el proceso del torneo, el calor, las canchas y repetir tantos juegos es una dinámica que nunca nos había tocado, pero los 20 jugadores que traje se acoplaron a todas esas circunstancias y se lo merecen”, declaró en palabras retomadas en zona mixta, tras el triunfo en semifinales ante Panamá.

Eduardo Arce resalta la contundencia de México

El entrenador consideró que la selección evolucionó conforme avanzó el torneo, especialmente en la definición. Durante los primeros encuentros, el equipo generó numerosas oportunidades, pero tuvo dificultades para reflejar su dominio en el marcador. Esa tendencia cambió en los últimos compromisos. México encontró mayor precisión frente a la portería y logró establecer diferencias amplias, situación que también permitió administrar el esfuerzo de los futbolistas antes del partido por la medalla de oro.

“Me parece que evolucionamos en contundencia. En los primeros partidos hubo mucho volumen, pero fuimos poco certeros. Ahora es al revés; el partido pasado y este hubo una diferencia de cuatro goles”, explicó Arce.

El estratega agregó que resolver temprano los encuentros brinda la posibilidad de bajar la intensidad y controlar las cargas físicas dentro de un calendario con poco tiempo de recuperación. “Cuando el balón entra, puedes bajar un poquito el ritmo y cuidar las cargas para el siguiente partido. Hoy fue uno de esos escenarios”, señaló.

La competencia interna fortalece al equipo

Arce también destacó la respuesta de sus delanteros y la capacidad del plantel para mantener el nivel sin importar quién aparezca en la alineación. El técnico busca que todos sus jugadores estén preparados para asumir responsabilidades en momentos de presión. “Esa es la dinámica que buscamos. Necesito verlos aquí, en estos escenarios de presión, jugándonos un pase a una final. Estoy muy contento con la mayoría por cómo responden”, afirmó.

El entrenador recordó que una estrategia similar permitió desarrollar futbolistas durante el Premundial disputado dos años atrás. Para él, este tipo de torneos sirve tanto para competir por medallas como para identificar jugadores capaces de integrar equipos nacionales más sólidos en el futuro.

Joaquín Moxica dedica su doblete a su familia

Uno de los protagonistas del pase a la final fue Joaquín Moxica, quien marcó dos goles y volvió a contribuir en un partido determinante. El atacante celebró haber ayudado al equipo a cumplir su primer objetivo, aunque aclaró que la misión todavía no termina. “Muy feliz y contento de poder volver a ayudar al equipo. Se logró el primer objetivo, que es llegar a la final, y ahora buscamos esa medalla”, expresó.

Moxica dedicó sus anotaciones a su familia, que no pudo acompañarlo presencialmente, pero se ha mantenido pendiente de sus actuaciones durante toda la competencia. “No pudieron venir, pero desde casa me apoya toda mi familia y este gol es para ellos también”, comentó.

El futbolista reveló que sus seres cercanos le han pedido disfrutar la experiencia, reconocer el trabajo realizado y confiar en sus capacidades dentro de la cancha. “Me dicen que lo disfrute, que me he ganado estar acá, que soy un gran chavo, un gran jugador y que simplemente me la crea”, añadió.

Moxica coincidió con Arce en que la contundencia permitió controlar el partido y evitar un desgaste innecesario. Después de construir una ventaja amplia, el equipo pudo regular el ritmo pensando en el compromiso definitivo. “El profe nos dijo que el equipo estuvo muy bien y fue muy contundente. Pudimos finiquitar el partido rápido y eso nos permitió moderarnos un poco para estar frescos para la final”, explicó.

Moxica ya piensa en el Atlante

El atacante también habló sobre la nueva etapa que comenzará con Atlante una vez que termine su participación con la selección. Moxica aseguró que ha seguido los encuentros del conjunto azulgrana y espera incorporarse cuanto antes. “Estoy muy motivado. He estado viendo los partidos y creo que nos hemos visto muy bien. Ya estoy ansioso por empezar otra vez allá en el Atlante”, indicó.

Antes de la final, el futbolista agradeció el respaldo de los seguidores que acompañaron al equipo desde México y de quienes viajaron para apoyar a la selección. “Muchas gracias por seguirnos en los partidos. A la gente que vino acá también agradecerle y que esté atenta a la final, porque lo daremos todo”.

Moxica cerró al destacar el orgullo que representa disputar un título con la camiseta nacional. México llegará al último encuentro con la posibilidad de convertir su crecimiento durante el torneo en una medalla de oro. “Ponerte la playera de tu país siempre es muy lindo y jugar una final, ni se diga. Es un gran orgullo y estamos muy emocionados por ese partido”, concluyó.

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