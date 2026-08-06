Chivas deja escapar el punto extra y Milito advierte: “Quedan dos finales”

El técnico de Chivas valoró la respuesta ante LAFC, explicó su planteamiento y aseguró que la clasificación sigue en manos del Rebaño

Chivas comenzó su participación en la Leagues Cup 2026 con un punto y una sensación agridulce. El equipo dirigido por Gabriel Milito empató 1-1 ante Los Angeles FC en el BMO Stadium, pero perdió 5-4 en la tanda de penales que otorgó la unidad adicional.

Denis Bouanga abrió el marcador al minuto 37, después de recibir una asistencia de David Martínez. La respuesta del Guadalajara llegó cuatro minutos más tarde, cuando Roberto Alvarado convirtió el empate con un remate de zurda, tras un pase de Bryan González. El “Piojo” alcanzó tres partidos consecutivos con gol.

El Rebaño tuvo oportunidades para completar la remontada, entre ellas un disparo del ‘Oso’ González que golpeó el travesaño al minuto 69. La igualdad permaneció hasta el final y obligó a definir el punto extra desde los 11 pasos.

Kevin Castañeda falló el primer cobro de Chivas, pero Mark Delgado desperdició una oportunidad para LAFC y permitió que la serie llegara a la muerte súbita. Thomas Hasal detuvo el disparo de Luis Romo y Jude Terry convirtió el penal definitivo para establecer el 5-4.

Milito agradece a la afición y destaca el rendimiento de Chivas

Gabriel Milito comenzó su conferencia con un reconocimiento a los seguidores rojiblancos que acudieron al estadio. El técnico aseguró que el plantel volvió a sentirse acompañado, pese a disputar el encuentro como visitante. “Gracias a todos. Nunca nos sentimos solos. Cuando jugamos como locales siempre están y, cuando lo hacemos de visitantes, también sentimos la presencia de nuestra gente. Eso es importantísimo para nosotros. Quiero agradecerles por acompañarnos en este partido y seguramente también lo harán en los que vienen”, expresó.

Sobre el desarrollo del encuentro, Milito lamentó que el desempeño colectivo no pudiera traducirse en la obtención de más puntos. El entrenador destacó la capacidad del Guadalajara para controlar a un rival peligroso en las transiciones y reaccionar después de encontrarse en desventaja. “Fue una pena porque creo que el equipo jugó muy bien. No es sencillo tener el control del partido como lo tuvimos ante un rival de esta jerarquía, controlar sus transiciones, que son muy veloces y verticales, ni comenzar perdiendo y remontar”.

“Desde el primer momento hasta el final tuvimos la intención de ganar y evitar los penales. Contamos con alguna situación para conseguirlo, pero me gustó mucho el comportamiento del equipo de principio a fin: la valentía para atacar, además del compromiso de todos para defender”.

El argentino consideró que Chivas compitió en igualdad de condiciones ante un conjunto que suele hacerse fuerte en el BMO Stadium. LAFC apenas pudo generar espacios cuando intentó acelerar mediante Bouanga, David Martínez y Son Heung-Min. “Neutralizar a este equipo no es nada sencillo, especialmente en su cancha, donde se hace muy fuerte. El equipo le jugó de igual a igual en todo momento. En los penales teníamos la ilusión de ganar para sumar un punto más, pero quedan dos partidos que serán dos finales. Siento que, si ganamos ambos, tendremos posibilidades claras de clasificar a la siguiente ronda”, señaló Milito.

El punto no cambia el objetivo de Chivas en la Leagues Cup

El formato de la Leagues Cup concede un punto a cada club cuando el partido termina empatado en tiempo regular. Posteriormente se disputa una tanda de penales y el ganador recibe una unidad adicional. Los cuatro equipos mejor ubicados en la clasificación de cada liga avanzan a la fase eliminatoria.

Milito rechazó que la derrota desde el manchón penal haya comprometido las opciones del Guadalajara. Su objetivo es llegar a siete puntos, por lo que el equipo necesita imponerse en sus siguientes compromisos contra FC Dallas y Seattle Sounders. “El resultado no complica nada. Me habría preocupado no sumar. Irnos de este estadio con las manos vacías y cero puntos habría sido más difícil. Recuerdo que el año pasado cinco puntos no nos alcanzaron y ahora apuntamos a terminar con siete”.

El siguiente compromiso será contra FC Dallas el sábado 8 de agosto, a las 19:00 horas del centro de México, en el PayPal Park. El cuadro texano llegará después de vencer 2-0 a Querétaro. “Primero tenemos que pensar en Dallas, que es nuestro siguiente rival. Debemos jugar con la misma intensidad y pasión para intentar sacar adelante el partido, conseguir los tres puntos y llegar al último encuentro dependiendo de nosotros mismos”.

“Sabemos que, con este formato de Leagues Cup, tienes que ganar como mínimo dos partidos y empatar otro. Hoy empatamos y, lógicamente, me habría gustado ganar la tanda, pero quedan dos encuentros y depende de nosotros. Es bueno depender de uno mismo. La ilusión está intacta y, después de ver cómo se mostró el equipo, mucho más”, añadió.

El entrenador también habló sobre la comparación entre el futbol mexicano y el estadounidense. Desde su perspectiva, el crecimiento de la MLS ha reducido las diferencias y convertido los enfrentamientos con clubes de la Liga MX en partidos difíciles de pronosticar. “Para mí son dos ligas muy competitivas. La MLS ha tenido un crecimiento muy grande. Recuerdo haber venido a ver partidos en 2018, cuando Tata Martino era entrenador de Atlanta, y desde entonces ya se observaba un nivel muy bueno. Han pasado ocho años y sigue evolucionando. Ves los equipos, los jugadores que tienen y la calidad que existe”.

“Son ligas muy parejas. En los enfrentamientos entre un equipo de cada competencia siempre aparecen buenos partidos y cualquier resultado es posible. Eso habla de la paridad que existe y de que las dos ligas son muy competitivas”.

La confianza en la Hormiga González y el momento de Alvarado

Aunque Armando González no pudo marcar frente a LAFC, Milito descartó cualquier preocupación por su rendimiento. El técnico recordó los registros del delantero durante el último año y confió en que recuperará su cuota goleadora. “Tenemos delanteros muy buenos. La Hormiga hizo 24 goles en 34 partidos entre los dos torneos durante el último año. Es una cantidad y un promedio muy altos. Si repasamos a los grandes goleadores de la Liga española, la italiana o la Premier League, llegan aproximadamente a esa cifra”.

“Sus goles fueron muy importantes el año pasado y también lo serán en este. Ya llegarán porque estoy convencido de ello”, apuntó el entrenador.

Milito también destacó la evolución de Roberto Alvarado. El ‘Piojo’ convirtió el empate con un disparo cruzado de pierna izquierda y llegó a tres goles en sus últimos tres encuentros. Su aportación ofensiva representa uno de los cambios que el cuerpo técnico buscó para esta temporada. “Estoy muy contento de que el Piojo lleve tres goles, porque el año pasado solamente hizo uno en muchos partidos. Este año necesitamos que, además de todo su talento y de lo que nos entrega futbolísticamente, también aporte goles”.

El entrenador sostuvo que la responsabilidad ofensiva no recaerá únicamente en González o Alvarado. El Guadalajara cuenta con diferentes jugadores capaces de llegar al área y participar en la definición de las jugadas. “También marcará el resto del equipo. Si jugamos a este nivel, llegamos al área y generamos situaciones, los goles van a aparecer. No vendrán solamente de la Hormiga, sino también de Marín, Sepúlveda, Cotorro y Dani Aguirre. En ese aspecto estoy tranquilo”.

“Me preocuparía mucho más que el equipo no mostrara este nivel, que no dominara como nos gusta o que no generara oportunidades. Todo eso está ocurriendo, por lo que los goles terminarán llegando”, afirmó.

El plan táctico y el regreso de Efraín Álvarez

Milito explicó que la elección de Efraín Álvarez y Roberto Alvarado respondió al tiempo de trabajo acumulado dentro de su sistema. Ambos jugaron por delante de Omar Govea y ‘Oso’ González con la misión de crear superioridad en la zona central. “Buscamos jugar con futbolistas que llevan mucho tiempo con nosotros. Por eso decidimos que Efra estuviera junto al Piojo por delante de Govea y el Oso. Optamos por ellos porque están bien y acumulan mucho tiempo de trabajo”.

El planteamiento buscó aprovechar los espacios alrededor del mediocentro de LAFC. Milito recurrió a una estructura que ya había empleado frente a rivales organizados con un 4-3-3. “Teníamos un plan que aplicamos en varias ocasiones cuando enfrentamos a un equipo que defiende con 4-3-3. La idea era encontrar superioridad por dentro contra su contención y sus dos interiores. Oso y Omar funcionaron como iniciadores, mientras Piojo y Efra se colocaron a los costados de su mediocentro. Por momentos lo conseguimos y lo hicieron muy bien”.

Álvarez volvió a la alineación después de perderse la pretemporada por un problema físico. El cuerpo técnico evitó precipitar su regreso y esperó hasta que recuperó condiciones para comenzar un partido de esta exigencia. “Efra regresó después de perderse la pretemporada por un inconveniente. Entrenó muy bien cuando recibió el alta médica. En los primeros partidos no comenzó porque sentíamos que todavía le faltaba ritmo. Esta vez decidimos que jugara, aunque sabíamos que sería muy difícil que completara los 90 minutos”.

“Tenemos alternativas y variantes para elegir, lo cual es muy positivo, especialmente en un torneo como este. Dentro de tres días volveremos a jugar una verdadera final y seguramente tendremos que realizar alguna rotación para darle frescura al equipo”, concluyó Milito.

Chivas afrontará sus dos partidos restantes con la obligación de ganar para acercarse a los siete puntos proyectados por su entrenador. La derrota en penales dejó escapar una unidad, pero el rendimiento ante LAFC reforzó la confianza de Milito en un equipo que todavía controla su camino en la Leagues Cup.

Te puede interesar