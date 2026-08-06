Guillermo Hoyos compara a Messi con Picasso luego de su doblete ante San Luis

El técnico de Inter Miami valoró el potencial ofensivo del equipo y también explicó la evolución del juvenil Caicedo

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Guillermo Hoyos analizó la victoria de Inter Miami frente al Atlético de San Luis en la Leagues Cup, un encuentro que describió como exigente por la propuesta de ambos equipos y las condiciones climatológicas. El entrenador también habló sobre Lionel Messi, Caicedo, Toto Silvetti, Noah Allen y las figuras que integran el plantel.

El técnico consideró que los dos conjuntos intentaron imponer sus respectivas herramientas durante un partido marcado por la posesión. Inter Miami mantuvo su propuesta ofensiva, aunque el desarrollo también lo obligó a asumir riesgos y quedar expuesto en distintos momentos.

“Primero, ha sido un partido muy bien jugado por los dos equipos, cada uno intentando con sus herramientas y con su juego. Realmente creo que fue un encuentro extenuante, con mucha posesión de ambos lados. Nosotros tenemos un potencial ofensivo importantísimo y nuestro juego se basa en eso”, explicó Hoyos.

El entrenador también mencionó las condiciones en las que se disputó el compromiso. La humedad alcanzó el 83 por ciento ciento y el estado del terreno de juego aumentó la exigencia física para los futbolistas. Pese a ello, destacó el trabajo realizado por el plantel para conseguir el resultado.

“Siempre corremos el riesgo de quedar expuestos, pero hay un juego y, durante muchos minutos, es un placer verlos jugar. Fue un partido muy duro, con un campo pesado y una humedad muy alta. Estamos contentos por el resultado y agradecidos por todo el esfuerzo que hicieron los chicos”, añadió.

Hoyos compara el gol de Messi con una obra de Picasso

La actuación de Lionel Messi ocupó otro de los temas centrales de la conferencia. Hoyos se refirió particularmente al primer gol del argentino y destacó la dificultad técnica del remate, realizado de aire y con la pierna izquierda ante una pelota que atravesaba el área.

“No hay calificativo, ya se agotan. Los chicos me estaban mostrando el primer gol que hace. Golpear de aire es muy difícil; quienes hemos jugado al futbol sabemos lo que representa encontrar el tiempo y el espacio justos”, señaló.

El entrenador describió la acción y utilizó una comparación artística para referirse a la ejecución. “Pone el pie en una pelota que viene de izquierda a derecha, golpea con la izquierda y la corta recta con un remate extraordinario. Si hablamos de pintura, sería Picasso”, afirmó.

Caicedo continúa su proceso de crecimiento en Inter Miami

Hoyos dedicó una parte de la conferencia a Caicedo, futbolista de 18 años que atraviesa una etapa de formación dentro del primer equipo. El entrenador señaló que el juvenil cuenta con condiciones para aportar tanto a Inter Miami como a la selección de Ecuador.

“Estamos hablando de un jugador que recién tiene 18 años y se encuentra en una etapa de evolución importante. Creo que es un futbolista que va a darle muchos resultados no solamente al Inter, sino también a la selección ecuatoriana”, afirmó.

El técnico explicó que la convivencia con jugadores de experiencia internacional forma parte del aprendizaje del ecuatoriano. Entrenar y conversar con campeones del mundo puede acelerar su desarrollo, aunque su edad también lo expone a cometer errores durante ese proceso.

“Es un chico muy joven, con un buen presente y un crecimiento importante a través del diálogo con gente número uno y campeona del mundo. Todo eso hace que el crecimiento se acelere. Muchas veces también queda expuesto al fallo por los 18 años que tiene, pero es un chico encantador, callado, de buen corazón y con bases muy sólidas”, agregó.

Sobre la acción del primer gol de Messi, Hoyos repartió el mérito entre el servicio y la definición. El entrenador aclaró que un envío aéreo de esas características no suele terminar dentro de la portería, por lo que resaltó tanto la participación de Allen como el remate del argentino.

Finalmente, el entrenador habló sobre la presencia de futbolistas como Messi, Casemiro, Rodri y Luis Suárez. Hoyos subrayó que sus trayectorias responden a lo conseguido durante años de competencia y que todavía mantienen las condiciones necesarias para jugar al máximo nivel.

“Son grandes jugadores y figuras internacionales. Eso lo ganaron ellos, nadie se los regaló. Siguen compitiendo y van a continuar porque son competidores de un nivel muy alto. Este tipo de jugadores y personas muchas veces no se repiten”, manifestó.

Hoyos cerró al señalar el impacto deportivo y de convocatoria que generan estas figuras. “Hay que disfrutarlos y cuidarlos porque son quienes fabrican muchas situaciones alrededor del futbol, no solamente dentro del campo. El estadio se llena a través de ellos”, concluyó.

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