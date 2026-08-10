América

El partido de líderes que definirá la Leagues Cup

Publicado por Redacción Claro Sports

Las Águilas y el conjunto texano llegan con paso perfecto a la última jornada de la Leagues Cup

América comenzó su participación en el torneo con una victoria 3-1 sobre San Diego FC
Las Águilas ya demostraron su poder ofensivo | Imago 7

El América afrontará este jueves uno de sus partidos más importantes en lo que va de la Leagues Cup 2026. Las Águilas se medirán con Austin FC en el Q2 Stadium, en un duelo que enfrenta a dos equipos que han ganado sus primeros compromisos y que llegan con la confianza al máximo.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada atraviesa además un gran momento en la Liga MX. Después de golear 3-0 a Santos Laguna, América recuperó el liderato del campeonato y confirmó el buen arranque de un proyecto que apenas comienza a tomar forma.

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