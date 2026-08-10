El Inter Miami está contra las cuerdas: sólo un milagro puede salvar a Leo Messi en la Leagues Cup 

El Inter Miami tiene una cita este 12 de agosto frente al León en el Nu Stadium, un partido sin margen de error para el conjunto de Lionel Messi

El Inter Miami de Leo Messi espera un milagro en la Leagues Cup | Reuters

El Inter Miami de Lionel Messi se juega su última carta este miércoles 12 de agosto frente al León en el Nu Stadium, en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Sin embargo, una victoria no sería suficiente para que Las Garzas avancen a los cuartos de final, pues el equipo de Florida necesita una combinación de resultados que luce poco probable para mantenerse con vida en el torneo que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS.

El conjunto de la Florida comenzó su participación con una contundente victoria de 4-2 sobre el Atlético de San Luis, pero en la segunda jornada cayó 1-2 ante Monterrey. Esa derrota complicó seriamente sus aspiraciones, ya que ahora su clasificación no depende únicamente de lo que haga el equipo dirigido por Guillermo Hoyos.

El sistema de competencia de la Leagues Cup 2026 establece que los 18 clubes de la Liga MX compiten en el Grupo A y los 18 equipos de la MLS en el Grupo B. Cada institución disputa tres partidos frente a rivales de la liga contraria. La victoria otorga tres puntos, mientras que un empate entrega una unidad a cada equipo y un punto adicional al ganador de la tanda de penales. Al finalizar esta fase, los cuatro mejores equipos de cada liga avanzan a los cuartos de final.

Ahí está el problema para el Inter Miami. Después de dos jornadas, Las Garzas tienen tres puntos y necesitan ganar su último partido para llegar a seis. Pero incluso con esa victoria, el equipo de Leo Messi tendrá que esperar una serie de resultados favorables en los demás encuentros para conseguir uno de los cuatro boletos disponibles para los clubes de la MLS.

El panorama del Grupo B explica la dificultad. Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire, Cincinnati, Columbus Crew y FC Dallas tienen seis puntos, por lo que Inter Miami necesita que estos equipos dejen escapar unidades en la última jornada. Además, LAFC suma cinco puntos y Real Salt Lake tiene cuatro, mientras que Nashville SC, Portland Timbers, NYCFC, Philadelphia Union, Orlando City, Seattle Sounders y San Diego FC también cuentan con tres.

Por ello, el triunfo ante León es apenas el primer requisito. Las Garzas necesitan llegar a seis puntos y, al mismo tiempo, esperar tropiezos de varios de sus rivales directos. Los equipos que actualmente tienen tres, cuatro o cinco puntos todavía pueden superar al Inter Miami con una victoria, mientras que aquellos que ya cuentan con seis necesitan perder sí o sí.

En otras palabras, el Inter Miami necesita ganarle al León por una diferencia amplia de goles, además de esperar una combinación de derrotas de Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire, Cincinnati, Columbus Crew, FC Dallas y el LAFC, además de que Real Salt Lake, Nashville SC, Portland Timbers, NYCFC, Philadelphia Union, Orlando City, Seattle Sounders y San Diego FC no sumen tres puntos. Sólo con esa combinación de resultados Las Garzas podrían meterse entre los cuatro mejores equipos de la MLS y avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

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