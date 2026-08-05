Elizondo presume el carácter de Tigres, tras vencer a Real Salt Lake en penaltis: “Era oro molido”

Tigres debutó en la Leagues Cup 2026 con un empate ante Real Salt Lake y ganó en la tanda de penaltis

Tigres inició su participación en la Leagues Cup 2026 con un empate 1-1 ante Real Salt Lake y una victoria de 6-5 en la tanda de penaltis, resultado que permitió al conjunto felino quedarse con el punto adicional. Tras el encuentro, el técnico interino Hernán Elizondo destacó la importancia de haber cerrado la jornada con dos unidades después de una etapa de resultados irregulares.

El estratega explicó que el mensaje al vestidor estuvo enfocado en reconocer el esfuerzo realizado durante los 90 minutos y en dimensionar lo que representa ganar la definición desde los once pasos dentro del formato del torneo. “Definitivamente sí. De hecho, parte de la plática al finalizar el partido con los muchachos es que, para cristalizar de mejor manera el esfuerzo, ese punto era oro molido para nosotros. Ellos sabían que lo habían hecho bien y ese puntito nos viene a dar un poco más de confianza”, señaló en conferencia de prensa.

Hernán Elizondo destaca la respuesta competitiva de Tigres

Elizondo consideró que el duelo confirmó el equilibrio existente entre los clubes de la Liga MX y la MLS. Real Salt Lake presentó un planteamiento intenso y obligó a Tigres a disputar un partido cerrado, con pocas concesiones y opciones para ambos equipos. “Sabemos que desde hace años hay una competencia fuerte entre equipos de México y Estados Unidos. El partido de hoy no lo esperaba menos duro ni menos intenso. Real es un equipo que trae conceptos bien trabajados y fue un partido disputado y trabado de área a área, en el que cualquiera se pudo llevar el triunfo”, explicó.

El técnico resaltó la actitud del plantel pese al momento de incertidumbre que ha atravesado el equipo. A su juicio, la disposición mostrada en el campo refleja la competitividad interna de un grupo que busca recuperar estabilidad. “Los muchachos están motivados. A pesar de venir de una racha incierta, tienen un entusiasmo muy bueno y una motivación interna natural porque son gente muy competitiva”, agregó.

Tigres deberá mejorar la precisión en el último pase

Aunque se mostró satisfecho con el rendimiento, Elizondo reconoció que existen aspectos por corregir. El principal, según su primera lectura, está relacionado con la toma de decisiones y la precisión en el último tercio del campo. “Se hicieron cosas bastante buenas y estoy muy orgulloso de lo que hicieron hoy. Siempre habrá áreas de oportunidad y para eso estamos aquí, para ayudarlos poco a poco desde nuestra visión del fútbol”, comentó.

El entrenador prefirió reservar un análisis más profundo hasta revisar el video junto con su cuerpo técnico. Sin embargo, adelantó que Tigres deberá ser más claro cuando se acerque al área rival. “Si comparo con el partido de hace tres días en Querétaro, donde hubo muchas variantes y llegadas, creo que hoy lo que nos faltó fue definir mejor el último pase al entrar al área. La intención está ahí y llegará el momento en que conecten más”, afirmó.

Elizondo pide mantener la intensidad

El técnico interino también habló sobre la fricción que se presentó durante el partido y las tarjetas amarillas mostradas por el árbitro. Aunque reconoció que el encuentro tuvo momentos ríspidos, descartó pedirle al plantel que reduzca su entrega. “Creo que dos tarjetas fueron pocas para la rispidez que hubo en el terreno, pero no considero conveniente quitarles esas ganas de disputar. Como entrenador nuevo, me hace sentir muy satisfecho que respondan de este modo”, dijo.

Durante el descanso, el cuerpo técnico realizó ajustes para ordenar al equipo y corregir una confusión que se estaba presentando en una zona de la cancha. Elizondo consideró que la respuesta durante la segunda mitad fue positiva. “En el medio tiempo se les dieron indicaciones básicas, incluyendo mantener la calma por una confusión que había en una zona, y el segundo tiempo se mejoró en ese sentido”, explicó.

Finalmente, el entrenador insistió en que el punto obtenido en los penaltis puede fortalecer el ánimo del vestidor antes de los siguientes compromisos. Aunque reconoció que ha tenido poco tiempo para trabajar por la seguidilla de encuentros, confía en que el equipo mantendrá su entrega.

“El vestidor debe estar bien porque le estamos dando mucho valor al punto ganado en penales. Ganar o perder ese punto cambia demasiado el panorama. Los muchachos son muy profesionales y estoy segurísimo de que en cada partido van a dar toda su intensidad y voluntad para sacar esto adelante”, concluyó.

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