La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuánto presupuesto ganarán en la prueba semanal?

Tras la prueba del líder ganada por Moisés Peñaloza, los habitantes enfrentan el reto semanal que definirá el presupuesto para la despensa

La Casa de los Famosos, martes 4 de agosto | @LaCasaFamososMX

Un día después de que Moisés Peñaloza se convirtiera en el nuevo líder de La Casa de los Famosos México 2026, tras imponerse en la prueba de resistencia, los 18 habitantes vuelven a enfrentarse a una dinámica clave para la convivencia. Este martes comienza la prueba semanal, un reto colectivo que determinará cuánto dinero tendrán disponible para comprar alimentos durante los próximos días.

A diferencia de la prueba del líder, aquí no existe un ganador individual. El resultado depende del trabajo en equipo y de la capacidad del grupo para cumplir todas las reglas establecidas por La Jefa. Si lo consiguen, conservarán el presupuesto completo para la despensa; si fallan, deberán convivir toda la semana con recursos limitados.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuál es la prueba por el presupuesto hoy martes 4 de agosto?

La prueba semanal es una de las dinámicas más importantes del reality porque define el presupuesto destinado a la compra de alimentos. Cada martes, La Jefa presenta un reto diferente con reglas específicas que los habitantes deben respetar durante varios días para conservar el monto completo de la despensa.

La mecánica cambia semana a semana y puede incluir desafíos de resistencia, memoria, habilidad, coordinación, equilibrio o trabajo físico. En ocasiones los participantes deben alcanzar una meta diaria; en otras, mantener una actividad durante determinado tiempo o completar un objetivo antes de una fecha límite.

Al concluir el periodo establecido, La Jefa informa si la misión fue superada. Si el grupo cumple con todas las condiciones, obtiene el presupuesto completo para realizar la compra semanal. En cambio, si incumplen alguna regla o no alcanzan la meta, recibirán un presupuesto reducido, lo que limita la cantidad de alimentos disponibles y suele generar tensiones por la organización de la cocina y el reparto de la comida.

La primera prueba de la temporada ejemplificó este formato. Los habitantes tuvieron que mantener en funcionamiento tres camas con forma de nube mediante pedales, recorriendo una cantidad específica de kilómetros durante jornadas de tres horas. Si alcanzaban la meta conservaban el presupuesto completo; de lo contrario, únicamente recibirían la mitad de los recursos para la despensa.

¿A qué hora y cómo se juega la prueba semanal de La Casa de los Famosos México 2026?

El inicio de la prueba semanal podrá verse este martes durante la gala diaria de La Casa de los Famosos México 2026, que comienza a las 22:00 horas (tiempo del centro de México) por Canal 5.

La cobertura inicia antes en ViX, donde la pregala arranca a las 21:30 horas, mientras que la postgala se transmite a las 23:00 horas. Además, la plataforma mantiene disponible la señal en vivo las 24 horas, permitiendo seguir el desarrollo del reto incluso después de la emisión televisiva.

Los martes también incluyen nuevas dinámicas incorporadas para esta temporada, como Vida en Fotos, Noche de Cine y Cabina de las Tentaciones, actividades que buscan modificar la convivencia y abrir nuevas estrategias dentro de la casa.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuál es el sistema de votaciones y cómo votas por tu habitante favorito esta temporada?

Aunque la prueba semanal tiene un impacto directo en la alimentación y la convivencia, la permanencia de los habitantes sigue dependiendo exclusivamente del público.

Después de la gala de nominación de los miércoles, las votaciones se habilitan a través del sitio oficial de La Casa de los Famosos México y también mediante el código QR que aparece durante las transmisiones por Las Estrellas, Canal 5 y ViX.

La dinámica es de voto positivo: los espectadores eligen al habitante que desean mantener dentro de la competencia. Las cuentas gratuitas pueden emitir un voto durante los periodos habilitados, mientras que los suscriptores de ViX Premium cuentan con hasta diez votos, los cuales pueden concentrar en un solo participante o repartir entre varios nominados.

Las votaciones permanecen abiertas en distintos momentos de la semana y vuelven a activarse durante la gala de eliminación del domingo. El sistema se cierra minutos antes de que Galilea Montijo anuncie al participante que abandona definitivamente la competencia.

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