Emiliano Hernández, la nueva promesa mexicana que busca llegar a la Fórmula 1

A sus 14 años, el piloto mexicano Emiliano Hernández compite en la categoría OK Senior del Champions of the Future respaldado por la escudería Telmex-Telcel

Emiliano Hernández habla sobre su futuro | Escuderia Telmex-Telcel

El automovilismo mexicano comienza a escribir el nombre de una nueva promesa que busca abrirse camino en las categorías internacionales. Con apenas 14 años de edad, Emiliano Hernández se enfrenta a uno de los retos más exigentes de su carrera al competir contra la élite mundial del kartismo europeo dentro de la categoría OK Senior del Champions of the Future.

Respaldado por la escudería Telmex-Telcel y al volante de un chasis Fernando Alonso Kart del equipo DPK Racing, el piloto mexicano ha mostrado velocidad, madurez y capacidad técnica en una competencia que reúne a algunos de los mejores talentos juveniles del mundo.

“Esto gira en torno a dos campeonatos: el pre europeo, que siempre es una antes del europeo y se llama Champions of the Future, y el europeo FIA, que es en toda Europa. Básicamente, es como que te va preparando con retos de carreras, qualys, tiempos; por ejemplo, mucho frío, mucho calor, lluvia, y es una preparación para el siguiente paso que es Fórmula 4 y así seguir hasta Fórmula 3, 2 y 1”, explicó Hernández para Claro Sports.

Más allá de su talento al volante, Emiliano destacó por la disciplina y mentalidad con la que afronta su preparación. El piloto mexicano trasladó su formación como atleta de alto rendimiento a las pistas europeas, donde la exigencia física y mental es una constante en cada competencia.

“Por ejemplo, si ellos dan cinco vueltas a la pista, yo doy 10 para hacer la mejor versión de mí, porque si es lo mismo que los demás, ¿cómo vas a ganar? También la mente positiva, una mentalidad positiva que es lo que tengo. Soy resiliente y siempre voy por adelante, nunca me rindo, y yo creo que eso es lo que más marca la diferencia”, comentó.

El camino de Emiliano apunta ahora hacia un nuevo desafío. Para 2027, el siguiente objetivo en su carrera será dar el salto a la Fórmula 4, categoría considerada como una de las principales plataformas de desarrollo para los pilotos que buscan llegar a niveles superiores del automovilismo.

“En la Fórmula 4 estuve testeando alrededor de Europa. Todavía no sabemos cuál de los tres campeonatos más famosos voy a ir a correr, el italiano, español o inglés; estamos por definirlo. Por ahora, estoy tomando experiencia, aprendiendo todo sobre el nuevo salto y recopilando toda la experiencia que pueda para que el siguiente año sea un buen año”, señaló.

Con una preparación basada en disciplina, constancia y aprendizaje continuo, Emiliano Hernández continúa su desarrollo en Europa con la intención de seguir los pasos de los pilotos que han utilizado el kartismo como la primera gran plataforma rumbo a la máxima categoría del automovilismo mundial.

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