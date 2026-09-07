Partidos de hoy 7 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este lunes
Europa, Arabia Saudita y los torneos femeniles concentran la actividad futbolística con encuentros durante toda la jornada
El fútbol internacional vuelve a tomar protagonismo este lunes 7 de septiembre de 2026 con una agenda que reúne partidos de las principales ligas europeas, la Saudi Pro League y competencias femeniles. Los aficionados podrán seguir una jornada con duelos de Serie A, LaLiga, Liga de Portugal y la Liga Femenil de México, además de la Copa del Mundo Femenil sub 20 de la FIFA que se lleva a cabo en Polonia.
La actividad comenzará desde temprano con encuentros en Europa y Medio Oriente, mientras que por la tarde llegarán los compromisos de España, Portugal y la Liga Femenil. Si buscas saber dónde ver los partidos de hoy, aquí encontrarás los horarios y las opciones de transmisión para México.
Algunos encuentros no tienen una transmisión determinada en territorio mexicano. Sin embargo, muchos partidos sí estarán disponibles en la República Mexicana, ya sea en sistema de televisión de paga o en plataformas de streaming. En Claro Sports te tenemos la agenda completa de los encuentros de este lunes 7 de septiembre.
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Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 7 de septiembre
Copa del Mundo Femenina sub 20 de la FIFA
- 07:00 horas | Corea del Norte vs Portugal | Vix
- 07:00 horas | Nueva Caledonia vs China | Vix
- 10:00 horas | Costa Rica vs Colombia | Vix
- 10:00 horas | España vs Nigeria | Vix
Serie A de Italia
- 10:30 horas | Cagliari vs Lecce | ESPN y Disney+
- 12:45 horas | Udinese vs Lazio | ESPN y Disney+
LaLiga de España
- 11:00 horas | Getafe vs Celta de Vigo | Sky Sports
- 13:30 horas | Elche vs Real Sociedad | Sky Sports
Liga de Portugal
- 13:15 horas | Estoril vs Arouca | Transmisión no disponible en México
Superliga de Grecia
- 09:00 horas | Asteras Tripolis vs Iraklis | Transmisión no disponible en México
Saudi Pro League
- 09:30 horas | Al Khaleej vs Al Riyadh | Transmisión no disponible en México
- 12:00 horas | Al Hilal vs Neom SC | Fox ONE
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Liga Profesional de Argentina
- 16: 00 horas | Barracas Central vs Argentinos Jr | Disney+
- 18:15 horas | Unión Santa Fe vs Instituto | Transmisión no disponible en México
Liga Femenil de México
- 15:45 horas | Atlante vs FC Juárez | DND Sea
- 18:06 horas | León vs Puebla | FOX One y Tubi
La agenda del lunes 7 de septiembre tendrá partidos durante prácticamente todo el día, con opciones para los seguidores del fútbol europeo y los torneos femeniles. Los aficionados deberán revisar las plataformas oficiales ante posibles cambios de horario o modificaciones en las señales disponibles.
Con duelos en distintas partes del mundo, el balón seguirá rodando y ofrecerá alternativas para quienes buscan cerrar el inicio de semana con fútbol en vivo.