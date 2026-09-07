Partidos de hoy 7 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este lunes

Europa, Arabia Saudita y los torneos femeniles concentran la actividad futbolística con encuentros durante toda la jornada

Estos son los partidos imperdibles del lunes 7 de septiembre | Claro Sports

El fútbol internacional vuelve a tomar protagonismo este lunes 7 de septiembre de 2026 con una agenda que reúne partidos de las principales ligas europeas, la Saudi Pro League y competencias femeniles. Los aficionados podrán seguir una jornada con duelos de Serie A, LaLiga, Liga de Portugal y la Liga Femenil de México, además de la Copa del Mundo Femenil sub 20 de la FIFA que se lleva a cabo en Polonia.

La actividad comenzará desde temprano con encuentros en Europa y Medio Oriente, mientras que por la tarde llegarán los compromisos de España, Portugal y la Liga Femenil. Si buscas saber dónde ver los partidos de hoy, aquí encontrarás los horarios y las opciones de transmisión para México.

Algunos encuentros no tienen una transmisión determinada en territorio mexicano. Sin embargo, muchos partidos sí estarán disponibles en la República Mexicana, ya sea en sistema de televisión de paga o en plataformas de streaming. En Claro Sports te tenemos la agenda completa de los encuentros de este lunes 7 de septiembre.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 7 de septiembre

Copa del Mundo Femenina sub 20 de la FIFA

07:00 horas | Corea del Norte vs Portugal | Vix

| Vix 07:00 horas | Nueva Caledonia vs China | Vix

| Vix 10:00 horas | Costa Rica vs Colombia | Vix

| Vix 10:00 horas | España vs Nigeria | Vix

Serie A de Italia

10:30 horas | Cagliari vs Lecce | ESPN y Disney+

| ESPN y Disney+ 12:45 horas | Udinese vs Lazio | ESPN y Disney+

LaLiga de España

11:00 horas | Getafe vs Celta de Vigo | Sky Sports

| Sky Sports 13:30 horas | Elche vs Real Sociedad | Sky Sports

Liga de Portugal

13:15 horas | Estoril vs Arouca | Transmisión no disponible en México

Superliga de Grecia

09:00 horas | Asteras Tripolis vs Iraklis | Transmisión no disponible en México

Saudi Pro League

09:30 horas | Al Khaleej vs Al Riyadh | Transmisión no disponible en México

| Transmisión no disponible en México 12:00 horas | Al Hilal vs Neom SC | Fox ONE

Liga Profesional de Argentina

16: 00 horas | Barracas Central vs Argentinos Jr | Disney+

| Disney+ 18:15 horas | Unión Santa Fe vs Instituto | Transmisión no disponible en México

Liga Femenil de México

15:45 horas | Atlante vs FC Juárez | DND Sea

| DND Sea 18:06 horas | León vs Puebla | FOX One y Tubi

La agenda del lunes 7 de septiembre tendrá partidos durante prácticamente todo el día, con opciones para los seguidores del fútbol europeo y los torneos femeniles. Los aficionados deberán revisar las plataformas oficiales ante posibles cambios de horario o modificaciones en las señales disponibles.

Con duelos en distintas partes del mundo, el balón seguirá rodando y ofrecerá alternativas para quienes buscan cerrar el inicio de semana con fútbol en vivo.

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