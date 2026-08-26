¡Sensible baja para Repetto! Santa Fe entrega delicado parte médico de Kevin Balanta

El defensor Kevin Balanta se lesionó la rodilla izquierda y su baja puede ser larga, según el parte médico de Santa Fe.

Kevin Balanta ante América de Cali | Vizzor Image

Mientras Independiente Santa Fe termina de ultimar detalles para su partido de vuelta contra River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el club dio el parte médico de Kevin Balanta, uno de los refuerzos que hizo el conjunto ‘Cardenal’ para la actual temporada.

Tras su paso por el fútbol mexicano, el defensor central llegó al ‘León’ bajo préstamo del Santos Laguna. De a poco el jugador estaba tomando confianza y volviéndose parte importante del esquema del entrenador Pablo Repetto. Recordemos que el zaguero salió con fuertes molestias en el juego contra América de Cali por la Liga BetPlay.

Al futbolista le realizaron distintos exámenes, incluidas imágenes diagnósticas para determinar la gravedad de la lesión. Tras esos chequeos el conjunto capitalino dio el parte médico oficial y lo más probable es que no vuelva a jugar por lo que resta de la temporada.

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Según la información suministrada por el club, Balanta tiene una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La incapacidad se determinará según la evolución que tenga, pero este tipo de situaciones médicas tienden a ser largas, por eso se teme que no le alcance para antes de que culmine la competencia oficial.

Los otros lesionados en Santa Fe

Antes que nada, lo de Balanta puede ser entre 6 a 9 meses de baja, según estimaciones por ese tipo de lesión, aunque el tiempo oficial lo confirmará la institución en los próximos días. Tampoco se especifica si hay que hacer cirugía, otro tema que seguramente aclarará el ‘León’.

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Aparte del central, los otros jugadores que están en departamento médico son Andrés Mosquera Marmolejo y Omar Frasica. Ambos están en fase de recuperación, pero lo más probable es que puedan volver pronto, aunque no viajaron a Argentina para el cotejo contra River Plate.

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