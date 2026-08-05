Gilberto Mora se aisla del ruido de las redes sociales y los medios: “trato de no pensar en eso, es como Disneylandia”

El mundialista mexicano habla previo al debut de Tijuana en la Leagues Cup ante el Austin FC

Gilberto Mora habla previo al Tijuana vs Austin FC de la Leagues Cup 2026 | Imago7

La Leagues Cup 2026 apunta a ser la última participación de Gilberto Mora en el torneo que enfrenta a los clubes de la Liga MX contra los de la MLS. La joya del fútbol mexicano cumplirá 18 años en octubre, tras lo cual se espera que dé el salto al fútbol europeo. Pese a ello, Morita tiene la mente en Tijuana y no en el otro lado del Atlántico.

“Estoy muy feliz en Xolos, estoy disfrutando el día a día con mis compañeros. Trato de enfocarme en el club, ir partido a partido, mostrar mi fútbol. Quiero ir a Europa, pero mi enfoque está en Xolos, en este torneo, y después veremos lo que pasa“, aseguró Mora en la conferencia de prensa previo al partido de Tijuana ante Austin FC por la jornada 1 de la Leagues Cup, que se disputará el jueves 6 de agosto en el Q2 Stadium de la capital del estado de Texas.

Pese a que todavía no tiene 18 años, Mora se aproxima al tercer aniversario de su debut como profesional, en 36 meses que ha pasado de promesa a realidad, lo cual nota, pero trata de mantener los pies en la tierra.

“Estos dos años, ya van a ser tres, sí ha cambiado un poco: la fama y eso. Siempre es gracias a la cancha, a mi fútbol, y eso es lo que me importa, seguir demostrando dentro del campo. Siempre salir a disfrutar, ser yo dentro del campo y trato de enfocarme en eso, no pensar tanto en las redes sociales o lo que hablan detrás de mí porque eso es como Disneylandia: parece mucho, pero las personas que siempre van a estar es mi familia, mis amigos, compañeros y el cuerpo técnico. Al final, me enfoco en eso, tratar de estar enfocado, con los pies en la tierra, y hablar en el campo“, aseguró el camiseta 10 de Xolos.

Al ser cuestionado por Claro Sports sobre el rol que ha tenido su actual entrenador, Sebastián Abreu, en su carrera, Mora llenó de elogios al uruguayo: “Es un ejemplo tenerlo de entrenador, trato todos los días de aprenderle mucho de su forma de ser, su forma de enseñar, su experiencia como jugador. Trato de aprender. Agradecerle los consejos que me ha dado, que me ha ayudado en esta carrera que he tenido. Aprenderle mucho a él, su forma de ser, y lo bien que habla de mí siempre. Es una persona muy correcta, muy buena”.

Mora también habló sobre ‘Don Memo’, Guillermo Ochoa, con quien compartió momentos virales durante la justa mundialista. “Memo es un ídolo que tuve desde chiquito. Veía los partidos de la selección y siempre estaba él en la portería. Fue un sueño hecho realidad ser un compañero de él. Agradecerle los compañeros que vivimos, los videos que grabamos, los momentos que vivimos en la concentración”.

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