América vs Austin FC en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 3

Ambos equipos buscan finalizar con paso perfecto la primera fase y asegurar su boleto a los cuartos de final. Mira la previa del partido

América vs Austin FC, en vivo la Leagues Cup 2026 | Claro Sports

América afrontará este jueves 13 de agosto su tercer y último partido de la primera fase de la Leagues Cup 2026 cuando visite al Austin FC en el Q2 Stadium. El conjunto dirigido por Guillermo Almada llega con seis puntos después de ganar sus primeros dos encuentros y depende de sí mismo para asegurar un lugar entre los cuatro representantes de Liga MX que avanzarán a los cuartos de final. El duelo se jugará a las 18:30 horas tiempo del centro de México y se podrá seguir a través de Apple TV+.

Las Águilas comenzaron su participación con una victoria 3-1 sobre San Diego FC en el Estadio Azteca y posteriormente repitieron el marcador frente a Portland Timbers. Brian Rodríguez ha marcado en los dos encuentros, mientras Isaías Violante también registra dos anotaciones en el torneo. Óscar Perea, primer refuerzo azulcrema para el Apertura 2026, convirtió además su primer gol oficial con el club frente al conjunto de Portland.

El panorama también presenta exigencia para América porque Austin FC llega con seis unidades y diferencia de goles de +5. El cuadro de Texas derrotó 2-0 a Tijuana y 3-0 a Puebla en sus primeros dos compromisos, por lo que todavía no ha recibido gol durante esta edición. Myrto Uzuni destacó con un triplete ante la Franja y aparece como una de las principales referencias ofensivas del equipo estadounidense.

¡Nos queda un tercer partido de @LeaguesCup por disputar! Ténganlo en la mira, vamos juntos. 🔥



J3 ⚔️ Austin vs. América

📅 Jueves 13 de agosto, 6:30 PM (MX)

🏟️ Q2 Stadium

🎟️ Boletos: https://t.co/dxoES63UUa

📺 Transmisión: https://t.co/sdBAXZEQpf



Con todo por el triunfo. 👊😤 pic.twitter.com/um2cYtzsT2 — Club América (@ClubAmerica) August 10, 2026

Una victoria en tiempo regular llevaría a las Águilas a nueve puntos y aseguraría matemáticamente su clasificación a los cuartos de final. Si América empata y obtiene el punto adicional en penaltis alcanzaría ocho unidades, mientras que un empate acompañado de una derrota desde los once pasos lo dejaría con siete y todavía con amplias posibilidades de avanzar.

El escenario se complicaría si el equipo de Almada pierde en tiempo regular. En ese caso permanecería con seis puntos y tendría que esperar resultados de otros clubes mexicanos. Tigres, Toluca, Monterrey y Atlante forman parte de los equipos que podrían modificar la clasificación durante la última jornada, mientras Juárez, Cruz Azul y León también se encuentran involucrados en la disputa por los cuatro boletos.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el América vs Austin FC de la Leagues Cup 2026

El América vs Austin FC se disputará el jueves 13 de agosto a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Q2 Stadium de Austin, Texas. El inmueble, ubicado en la zona de North Burnet de la ciudad, será escenario de un encuentro que podría definir posiciones tanto en la clasificación correspondiente a Liga MX como en la tabla de los representantes de MLS.

La transmisión estará disponible a través de Apple TV. América llegará al compromiso como líder entre los clubes mexicanos, con seis puntos y una diferencia de +4, mientras Austin FC también ocupa la primera posición de su respectiva clasificación gracias a sus seis unidades y diferencia de +5.

Alineaciones probables del América vs Austin FC para la jornada 3 de la Leagues Cup 2026

América podría comenzar con Rodolfo Cota en la portería; Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez y Miguel Vázquez en defensa; Kevin Álvarez, Isaías Violante, Raphael Veiga y Alan Cervantes en la zona media, con Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas como opciones ofensivas. Almada llegará al encuentro después de conseguir dos victorias consecutivas en el torneo.

Austin FC, por su parte, tendría como probable formación a Brad Stuver; Jon Gallagher, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro y Joseph Rosales; Owen Wolff, Besard Sabovic, Facundo Torres y Ervin Torres; Christian Ramírez y Myrto Uzuni. El delantero albanés llegará como uno de los jugadores a seguir después de sus tres anotaciones frente a Puebla.

América.- Rodolfo Cota, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Kevin Álvarez, Isaías Violante, Raphael Veiga, Alan Cervantes, Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas.

Rodolfo Cota, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Kevin Álvarez, Isaías Violante, Raphael Veiga, Alan Cervantes, Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas. Austin FC.- Brad Stuver, Jon Gallagher, Oleksandr Svatok, Guilherme Biro, Joseph Rosales, Owen Wolff, Besard Sabovic, Facundo Torres, Ervin Torres, Christian Ramírez y Myrto Uzuni.

Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados América vs Austin FC

El partido tendrá además un componente histórico, ya que no existen enfrentamientos oficiales previos entre América y Austin FC. El encuentro del 13 de agosto de 2026 será el primero entre ambas instituciones en una competencia oficial, por lo que la Leagues Cup abrirá el historial directo entre los equipos.

Los dos conjuntos llegan sin derrota a esta tercera fecha. América presenta seis goles a favor y dos en contra tras sus victorias 3-1 frente a San Diego FC y Portland Timbers. Austin FC, en cambio, suma cinco anotaciones y mantiene su portería en cero después de imponerse 2-0 a Tijuana y 3-0 a Puebla.

El formato de la Leagues Cup obliga a cada club a competir dentro de la clasificación correspondiente a su liga. Solo los cuatro mejores representantes de Liga MX y los cuatro primeros equipos de MLS avanzarán a los cuartos de final. Por ello, aunque América y Austin FC tienen seis puntos, cada uno pelea su clasificación directamente contra los equipos de su propio campeonato.

Pronósticos y momios del América vs Austin FC: ¿Quién es favorito y cuánto paga?

Aún no existen momios oficiales publicados para el América vs Austin FC, por lo que las cuotas definitivas deberán consultarse conforme se acerque el inicio del encuentro. Con los antecedentes de esta Leagues Cup 2026, América parte con una ligera ventaja en el pronóstico por su producción ofensiva de seis goles en dos partidos, aunque Austin FC también llega con seis puntos, cinco anotaciones y sin recibir gol. El factor de localía equilibra el escenario, pero la proyección apunta a un partido cerrado, con un marcador probable de 2-1 a favor de las Águilas.

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