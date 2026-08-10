Óscar Perea celebra su primer gol con el América: “Me da mucha confianza”

El atacante colombiano necesitó pocos minutos para estrenarse como goleador y destacó el respaldo que recibió de Henry Martín y sus compañeros

El colombiano se estrenó a lo grande como azulcrema | @ClubAmerica

Óscar Perea tuvo una presentación difícil de mejorar con el Club América. El atacante colombiano debutó con la camiseta azulcrema y marcó el último tanto en la victoria 3-1 sobre Portland Timbers, resultado que permitió al conjunto dirigido por Guillermo Almada alcanzar seis puntos en la Leagues Cup 2026. Su velocidad, definición y posterior festejo con el plantel convirtieron su estreno en uno de los momentos destacados de la jornada.

El futbolista de 20 años ingresó al minuto 82 en sustitución de Brian Rodríguez y necesitó alrededor de seis minutos para hacerse presente en el marcador. Perea aprovechó una pelota prolongada por Henry Martín, atacó el espacio detrás de la defensa y superó al guardameta Trey Muse para establecer el resultado definitivo en Providence Park.

¿Debut con gol? 🤔



Yes, please 😎



El colombiano Óscar Perea se estrena con las Águilas para aumentar la ventaja en Portland 🦅 pic.twitter.com/0lGzph1ILB — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 10, 2026

La jugada que terminó en el primer gol de Óscar Perea

América llegó a la recta final con ventaja de 2-1 después de los goles de Brian Rodríguez e Isaías Violante. Rodríguez abrió el marcador con un tiro libre al minuto 6, Kristoffer Velde igualó para Portland al 19 e Isaías Violante devolvió la ventaja a las Águilas al 63′. Entonces apareció Perea para cerrar el triunfo durante su primera participación oficial con el equipo mexicano.

La acción nació con un balón enviado hacia Henry Martín. El delantero mexicano peleó la posesión y dejó la pelota en condiciones para la llegada del colombiano. Perea entendió el movimiento de su compañero, aceleró desde el centro del campo y quedó frente a la portería. Su remate cruzado terminó en las redes cuando el reloj se acercaba al minuto 88.

Después del encuentro, el nuevo refuerzo explicó que anticipó la decisión de Henry Martín debido a la trayectoria y lectura de juego del capitán americanista. Perea relató de manera completa cómo interpretó la acción: “Es una jugada que el balón quedó picando, sé de la experiencia que tiene Henry Martin, sabía que me la iba a tocar y me quedó la oportunidad y logré marcar”.

El tanto representó una respuesta inmediata para un jugador que había esperado su oportunidad mientras completaba su adaptación al plantel. Guillermo Almada había anticipado que no apresuraría la incorporación de sus refuerzos, pero las circunstancias del partido permitieron que Perea tuviera sus primeros minutos. Su ingreso aportó profundidad por el costado izquierdo y terminó por asegurar la segunda victoria de América en el torneo.

El gol aumenta la confianza del atacante colombiano

Perea reconoció que estrenarse como goleador puede ayudarlo a integrarse con mayor seguridad al funcionamiento colectivo. Sin embargo, colocó el resultado por encima de su actuación individual y expresó su deseo de mantener la misma dinámica durante los próximos encuentros del equipo.

Al ser cuestionado sobre la confianza que puede obtener después de marcar en su debut, respondió: “No, claro, creo que mucha confianza me da. Primero, estoy muy contento por el resultado y espero seguir así con el equipo”. Sus palabras reflejaron satisfacción por el gol, pero también la intención de ganarse un espacio mediante sus actuaciones.

El colombiano llegó al América como una alternativa para los extremos, una zona en la que existe competencia por la titularidad. Su velocidad a campo abierto fue una de las características que mostró ante Portland, aunque su siguiente reto será adaptarse a partidos con menos espacios y a las exigencias tácticas de Almada. El entrenador pretende construir un equipo basado en la presión, la intensidad y los recorridos ofensivos, cualidades que pueden favorecer al joven atacante.

El estreno también adquirió relevancia por la manera en que se produjo. Perea no necesitó acumular varias oportunidades para convertir: reconoció el espacio, confió en la prolongación de Henry Martín y resolvió ante la salida del portero. La secuencia dejó una primera muestra de la conexión que puede desarrollar con los delanteros del plantel.

El respaldo del vestidor emociona a Óscar Perea

Más allá de la anotación, Perea destacó el recibimiento que tuvo desde su incorporación al América. El atacante señaló que sus compañeros lo acompañaron durante sus primeros días y consideró que el festejo colectivo posterior al 3-1 fue una manifestación del respaldo que encontró dentro del vestidor. “Muy contento porque de mi llegada al Club América los compañeros me han brindado un amor impresionante, un cariño, un acompañamiento y desde que hice el gol ahí se notó todo ese amor que me tienen”, declaró el colombiano después del encuentro. La celebración mostró a varios jugadores rodeándolo cerca de una de las bandas, mientras Perea compartía el momento con el grupo.

Ese acompañamiento puede facilitar su adaptación a un club en el que la competencia interna y la exigencia por obtener resultados son constantes. El gol ante Portland no garantiza un puesto en la alineación, pero sí le ofrece un punto de partida favorable para demostrar que puede ser una alternativa durante el Apertura 2026 y la Leagues Cup.

América cerrará la primera fase del torneo ante Austin FC después de comenzar con dos triunfos por 3-1, primero frente a San Diego FC y posteriormente contra Portland. Perea buscará recibir otra oportunidad para aumentar sus minutos y confirmar el impacto de su debut. Por ahora, el colombiano ya consiguió su primera anotación y encontró una respuesta positiva dentro de un plantel que celebró su estreno como propio.

Te puede interesar