La afición habla sobre Leagues Cup: “Torneo innecesario”

Publicado por Redacción Claro Sports

Los micrófonos de AS México preguntaron a los aficionados sobre el torneo entre la Liga Mx y la MLS. Estas son sus respuestas.

Esto opina la gente sobre el torneo
La Leagues Cup continúa generando opiniones divididas | Imago 7

La Leagues Cup continúa generando opiniones divididas entre los aficionados al futbol mexicano. Los micrófonos de AS México salieron a las calles para conocer qué piensa la gente sobre el torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS), y varias de las respuestas coincidieron en señalar que se trata de un “torneo innecesario” dentro del calendario futbolístico. Lee la nota completa AQUÍ.

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