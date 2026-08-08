Erik Lira pone freno a la oferta del Al Jazira: Europa o Cruz Azul, las opciones del capitán

El club de Emiratos Árabes Unidos ofrece cerca de 12 millones de dólares más bonos, pero el mediocampista tiene otras prioridades

La oferta está sobre la mesa de Cruz Azul y representa una cifra importante para el club. Al Jazira mantiene su interés por Erik Lira y presentó una propuesta cercana a los 12 millones de dólares, además de otros 2 millones sujetos al cumplimiento de distintos objetivos y bonos.

Sin embargo, la postura del capitán cementero ha frenado, por ahora, la posibilidad de que la operación avance. Lira no contempla continuar su carrera en el futbol de los Emiratos Árabes Unidos y tiene definidas sus prioridades para el siguiente paso de su trayectoria.

El mediocampista mexicano quiere buscar una oportunidad en Europa. Si durante este mercado aparece una opción que le permita dar el salto al futbol europeo, esa será su prioridad. En caso de que no llegue una propuesta que lo convenza, su intención es permanecer en Cruz Azul.

La decisión del futbolista será determinante para el futuro de una negociación que, desde el aspecto económico, supondría un ingreso considerable para La Máquina. El conjunto cementero conoce tanto el interés del Al Jazira como las condiciones planteadas, pero cualquier avance dependerá también de la voluntad de su capitán.

Por ahora, esa cifra no ha cambiado la postura del jugador

Lira no considera la oferta del Al Jazira | Imago 7

Hace algunos días, Claro Sports adelantó que el conjunto de Emiratos Árabes Unidos estaba dispuesto a ir por todo para contratar a Lira. Ese interés terminó por traducirse en una oferta de alrededor de 12 millones de dólares fijos, con la posibilidad de alcanzar los 14 millones mediante variables.

A sus 26 años, Lira considera Europa como el destino que quiere explorar antes de aceptar una salida hacia otro mercado. El mediocampista busca una oportunidad para continuar su carrera en el futbol del Viejo Continente y esperará para conocer si aparece una propuesta en esa dirección.

Si esa posibilidad no se concreta, el escenario que contempla es continuar en Cruz Azul, donde actualmente porta el gafete de capitán. De esta manera, mientras Al Jazira mantiene su propuesta sobre la mesa, las opciones que Lira prioriza son dos: Europa o permanecer con La Máquina.

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