Herediano vs Alajuelense en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Herediano Alajuelense, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Herediano y Alajuelense se enfrentan este domingo 9 de agosto por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El partido se disputará en el Estadio Carlos Alvarado y tendrá como antecedente el duelo que ambos protagonizaron por la Supercopa al inicio de la temporada, donde Herediano se impuso 1-0 con un gol de Elías Aguilar. Ahora volverán a encontrarse, esta vez con puntos importantes en juego dentro del campeonato local.

Herediano, dirigido por José Giacone, suma cuatro puntos en sus primeras presentaciones. El equipo no disputó su encuentro de la primera fecha ante Puntarenas, pero recibió los tres puntos debido al incumplimiento de su rival en la inscripción. En su última aparición por el torneo empató 1-1 contra Inter San Carlos. Además, participa en la Copa Centroamericana, donde perdió 1-0 ante Alianza y luego igualó 0-0 frente a Marathón.

Alajuelense también acumula cuatro unidades y es conducido por Ismael Rescalvo. La Liga comenzó el Apertura con un empate 1-1 ante Sporting FC y consiguió su primera victoria en la segunda jornada, al derrotar 2-1 a Escorpiones. En la Copa Centroamericana, mientras tanto, venció 2-0 a Dirangén y 1-0 a Xelajú MC.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Herediano vs Alajuelense de la jornada 3 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Herediano y Alajuelense será el domingo 9 de agosto a las 18:00 horas en el Estadio Carlos Alvarado y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Herediano vs Alajuelense hoy

Ni San Pedro ni Suchitepéquez cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Héctor Altamirano no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Herediano: Washington Ortega, Deylan Paz, Alexis Gamboa, Yeison Molina, Brayan Calderon, Roan Wilson, Celso Borges, Creichel Pérez, Rashir Parkins, Anthony Hernández, Ángel Zaldívar. DT: Edwin Vásquez

Alajuelense: Washington Ortega, Deylan Paz, Alexis Gamboa, Yeison Molina, Brayan Calderon, Roan Wilson, Celso Borges, Creichel Pérez, Rashir Parkins, Anthony Hernández, Ángel Zaldívar. DT: Ismael Rescalvo

Antecedentes y últimos resultados del Herediano vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Alajuelense:

12 de julio de 2026 | Alajuelense 0-1 Herediano | Supercopa de Costa Rica

21 de marzo de 2026 | Herediano 2-1 Alajuelense | Torneo Clausura

7 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-1 Herediano | Torneo Clausura

16 de octubre de 2025 | Heredino 1-3 Alajuelense | Torneo Apertura

10 de agosto de 2025 | Alajuelense 0-1 Herediano | Torneo Apertura

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