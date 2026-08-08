Joel Huiqui asegura que Cruz Azul sí se toma en serio la Leagues Cup: “Tenemos metas claras”

La Máquina Cementera obtuvo sus primeros tres puntos en la Leagues Cup, sin embargo su pase todavía no está asegurado previo al partido ante el NYC FC

Joel Huiqui no le teme a la presión mediática y tiene claro el objetivo de Cruz Azul para el segundo semestre de 2026. El director técnico celeste aseguró que dentro de la institución existe plena confianza para afrontar el reto de hacer historia y conquistar todos los títulos que tiene por delante, con la Leagues Cup como la primera gran prueba.

“Para el club representa una gran responsabilidad formar parte de este torneo. Nosotros nos propusimos metas muy claras, lo hablábamos siempre en la pretemporada de qué era importante obviamente el torneo de liga y del Campeón de Campeones que lo ganamos, hoy venir a la Leagues Cup, venir a la Champions y el cierre de la liga, son cuatro importantes compromisos que tenemos que afrontar”, señaló Huiqui.

Con el siguiente compromiso ya en puerta, el estratega de La Máquina destacó la recuperación de su plantel tras la victoria del jueves pasado ante Philadelphia. Cruz Azul se medirá ante New York City FC con la intención de mantener el paso en el torneo binacional y corregir los aspectos que dejaron algunas dudas en su presentación anterior.

“Muy importante para nosotros, va a ser un rival que representa un gran compromiso, pero ya estamos al 100% recuperados. Obviamente (Philadelphia) fue un partido duro, pero hoy ya preparamos lo que es el plan del partido para mañana, y estamos conscientes que hay que corregir algunas cosas”, explicó el entrenador celeste.

Más allá del aspecto deportivo, Huiqui también destacó el respaldo que Cruz Azul ha recibido de su afición en territorio estadounidense. El técnico reconoció el acompañamiento de los seguidores cementeros, quienes hicieron sentir su presencia durante el duelo ante Philadelphia y se mantienen cerca del equipo en esta aventura internacional.

“Estamos agradecidos con la afición, fue un gran, gran lleno sobre todo de la afición celeste y estamos muy contentos con eso, esperemos que el día de mañana podamos hacer mucho mejor partido”, sentenció Joel Huiqui, quien confía en que Cruz Azul pueda responder al apoyo de su gente con actuaciones a la altura de las expectativas.

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