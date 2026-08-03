Leagues Cup 2026: ¿Cuándo empieza, calendario completo, equipos y dónde ver en vivo los partidos?

La Leagues Cup 2026 se jugará del 4 de agosto al 6 de septiembre con 36 equipos, 62 partidos, sedes en México y transmisión completa a través de Apple TV

Leagues Cup 2026: calendario y dónde ver | Imag07

La Leagues Cup 2026 comenzará el martes 4 de agosto y finalizará el domingo 6 de septiembre, con una nueva edición del torneo que enfrenta a los clubes de la Liga MX contra los representantes de la Major League Soccer. La competencia se disputará después del Mundial 2026 y contará con nueve días consecutivos de actividad durante su primera ronda.

El torneo reunirá a 36 equipos, divididos en 18 clubes mexicanos y 18 conjuntos de la MLS. Cada participante jugará tres compromisos durante la Fase Uno y todos los enfrentamientos serán entre instituciones de ligas diferentes, por lo que no habrá partidos entre equipos del mismo campeonato durante esta etapa.

Una de las principales modificaciones será la organización de encuentros en territorio mexicano. Toluca disputará dos partidos en el Estadio Nemesio Diez, mientras Tigres y América recibirán un juego en el Estadio Universitario y el Estadio Banorte, respectivamente. Será la primera vez que la competencia oficial incluya sedes de México.

Además del campeonato, estarán en juego tres lugares para la Copa de Campeones de Concacaf 2027. El campeón, el subcampeón y el tercer lugar conseguirán la clasificación al torneo continental, mientras el ganador de la Leagues Cup avanzará directamente a los octavos de final. Los 62 encuentros podrán verse mediante Apple TV y algunos también tendrán transmisión por televisión en México.

Leagues Cup 2026: fecha de inicio y calendario de partidos

La Fase Uno se desarrollará del 4 al 13 de agosto y tendrá 54 encuentros. Después habrá una pausa antes de los cuartos de final, programados entre el 25 y el 27 de agosto. Las semifinales se jugarán el 1 y 2 de septiembre, mientras el duelo por el tercer puesto y la final se celebrarán el domingo 6 de septiembre.

Este es el calendario completo de la primera fase, con horarios del centro de México:

Martes 4 de agosto

FC Cincinnati vs. Pachuca | 17:30 horas

Columbus Crew vs. Atlas | 17:45 horas

Charlotte FC vs. Pumas | 18:00 horas

Minnesota United vs. FC Juárez | 18:30 horas

Tigres vs. Real Salt Lake | 20:00 horas

Vancouver Whitecaps vs. Atlante | 20:30 horas

Miércoles 5 de agosto

Inter Miami vs. Atlético de San Luis | 17:30 horas

Monterrey vs. Orlando City | 17:30 horas

Nashville SC vs. León | 18:30 horas

FC Dallas vs. Querétaro | 18:30 horas

Toluca vs. Seattle Sounders | 20:00 horas

LAFC vs. Chivas | 20:30 horas

Jueves 6 de agosto

New York City FC vs. Santos Laguna | 17:30 horas

Cruz Azul vs. Philadelphia Union | 18:00 horas

Chicago Fire vs. Necaxa | 18:30 horas

Austin FC vs. Tijuana | 19:00 horas

América vs. San Diego FC | 20:00 horas

Portland Timbers vs. Puebla | 20:30 horas

Viernes 7 de agosto

Charlotte FC vs. Atlas | 17:30 horas

Columbus Crew vs. Pachuca | 17:30 horas

FC Cincinnati vs. Pumas | 18:00 horas

Tigres vs. Minnesota United | 19:00 horas

Vancouver Whitecaps vs. FC Juárez | 20:30 horas

Sábado 8 de agosto

Orlando City vs. León | 16:30 horas

Inter Miami vs. Monterrey | 18:00 horas

Chivas vs. FC Dallas | 19:00 horas

Real Salt Lake vs. Atlante | 20:00 horas

Toluca vs. LAFC | 21:10 horas

Domingo 9 de agosto

Seattle Sounders vs. Querétaro | 13:30 horas

Philadelphia Union vs. Necaxa | 17:30 horas

Cruz Azul vs. New York City FC | 17:30 horas

Chicago Fire vs. Santos Laguna | 18:00 horas

Nashville SC vs. Atlético de San Luis | 18:00 horas

Austin FC vs. Puebla | 19:00 horas

San Diego FC vs. Tijuana | 20:00 horas

América vs. Portland Timbers | 20:15 horas

Martes 11 de agosto

Columbus Crew vs. Pumas | 17:30 horas

Charlotte FC vs. Pachuca | 17:30 horas

FC Cincinnati vs. Atlas | 18:00 horas

Minnesota United vs. Atlante | 18:30 horas

Real Salt Lake vs. FC Juárez | 19:30 horas

Tigres vs. Vancouver Whitecaps | 20:00 horas

Miércoles 12 de agosto

Orlando City vs. Atlético de San Luis | 17:30 horas

Inter Miami vs. León | 17:30 horas

Monterrey vs. Nashville SC | 18:00 horas

Toluca vs. FC Dallas | 20:00 horas

San Diego FC vs. Puebla | 20:15 horas

LAFC vs. Querétaro | 20:30 horas

Seattle Sounders vs. Chivas | 20:30 horas

Jueves 13 de agosto

Philadelphia Union vs. Santos Laguna | 17:00 horas

New York City FC vs. Necaxa | 17:30 horas

América vs. Austin FC | 18:30 horas

Cruz Azul vs. Chicago Fire | 19:00 horas

Portland Timbers vs. Tijuana | 20:30 horas

El calendario contempla cuatro partidos en México durante la primera ronda. Toluca recibirá a Seattle Sounders el 5 de agosto y a FC Dallas el día 12; América enfrentará a San Diego FC el 6 de agosto, mientras Tigres jugará contra Vancouver Whitecaps el 11 de agosto. Los horarios y sedes de la fase eliminatoria se definirán después de conocer a los ocho clasificados.

¿Qué equipos participan en la Leagues Cup 2026 y cuál es el formato?

Los 18 clubes de la Liga MX participarán en la competencia, mientras la MLS estará representada por los nueve mejores equipos de cada conferencia que avanzaron a los playoffs de la temporada 2025. Atlante fue incorporado después de ocupar el certificado de afiliación que anteriormente pertenecía a Mazatlán FC.

Equipos de la Liga MX: América, Atlas, Atlante, Atlético de San Luis, Chivas, Cruz Azul, FC Juárez, León, Monterrey, Necaxa, Pachuca, Puebla, Pumas, Querétaro, Santos Laguna, Tigres, Tijuana y Toluca.

América, Atlas, Atlante, Atlético de San Luis, Chivas, Cruz Azul, FC Juárez, León, Monterrey, Necaxa, Pachuca, Puebla, Pumas, Querétaro, Santos Laguna, Tigres, Tijuana y Toluca. Equipos de la MLS: Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire, FC Cincinnati, Columbus Crew, FC Dallas, Inter Miami, LAFC, Minnesota United, Nashville SC, New York City FC, Orlando City, Philadelphia Union, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Diego FC, Seattle Sounders y Vancouver Whitecaps.

Durante la Fase Uno, cada equipo disputará tres partidos contra rivales de la otra liga y no existirán empates en la clasificación. Una victoria dentro de los 90 minutos entregará tres puntos; si el marcador termina igualado, ambos clubes recibirán una unidad y disputarán una tanda de penales por un punto adicional. Por lo tanto, el ganador desde los once pasos sumará dos puntos y el perdedor conservará uno.

Al terminar los 54 encuentros se elaborarán clasificaciones separadas para cada campeonato. Los cuatro mejores clubes de la Liga MX y los cuatro primeros de la MLS avanzarán a los cuartos de final, con los cruces MLS 1 contra Liga MX 4, MLS 2 frente a Liga MX 3, MLS 3 ante Liga MX 2 y MLS 4 contra Liga MX 1.

Todas las eliminatorias se disputarán a partido único. Si un encuentro de cuartos de final, semifinales, tercer lugar o final termina empatado después del tiempo reglamentario, el clasificado o ganador se decidirá directamente mediante penales. No habrá tiempos extra de acuerdo con el sistema establecido para el torneo.

¿Dónde ver en vivo todos los partidos de la Leagues Cup 2026?

Los 62 partidos de la Leagues Cup 2026 podrán verse en vivo mediante Apple TV, plataforma que mantendrá la cobertura global de la competencia en más de 100 países y regiones. Las transmisiones estarán disponibles desde teléfonos, tabletas, computadoras, televisores inteligentes, consolas de videojuegos y dispositivos de streaming compatibles.

En televisión mexicana habrá una selección adicional de compromisos. Imagen Televisión transmitirá 12 partidos de la primera fase y TelevisaUnivision tendrá tres encuentros de esa ronda. Entre los juegos anunciados para Imagen aparecen Toluca contra Seattle Sounders, América frente a San Diego FC, Cruz Azul ante New York City FC y Tigres contra Vancouver Whitecaps.

Apple TV será la única opción que garantizará el acceso a todos los encuentros del torneo, incluidos los cuartos de final del 25 al 27 de agosto, las semifinales del 1 y 2 de septiembre, así como el partido por el tercer lugar y la final del 6 de septiembre. Las asignaciones de televisión abierta y de paga para las rondas eliminatorias serán confirmadas conforme avance la competencia.

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