Charlotte vs Pumas en vivo la Leagues Cup: horario y dónde ver el partido de la jornada 1

Los universitarios debutarán en el torneo ante un rival de la MLS después de sumar dos victorias consecutivas en el Apertura 2026

Charlotte vs Pumas, dónde ver en vivo la Leagues Cup en México | Claro Sports

Charlotte FC y Pumas se enfrentarán en la jornada 1 de la Leagues Cup 2026, competencia que reúne a los clubes de la Liga MX y de la Major League Soccer. El encuentro marcará el inicio del camino de ambos equipos en una edición donde los resultados de la primera fase serán determinantes para avanzar a las rondas de eliminación directa. Este cotejo se disputará este martes 4 de agosto de 2026 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y se podrá seguir en vivo por Apple TV e Imagen Televisión.

El conjunto universitario llegará bajo la dirección de Esteban Solari y con dos triunfos consecutivos en el torneo mexicano. Charlotte será comandado por Dean Smith y disputará el compromiso ante su afición, en un escenario utilizado habitualmente para encuentros de la NFL y la MLS.

Fecha, horario y dónde ver el Charlotte vs Pumas de la Leagues Cup

El partido se disputará este martes 4 de agosto de 2026 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. El inmueble fue inaugurado en 1996, tiene capacidad para 74 mil 867 espectadores y también es la casa de los Carolina Panthers de la NFL.

La transmisión del Charlotte contra Pumas estará disponible mediante Apple TV. El partido también podrá seguirse en televisión abierta en México a través de Imagen Televisión, con cobertura desde antes del inicio del encuentro correspondiente a la primera jornada de la Leagues Cup. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles del compromiso en nuestro tradicional minuto a minuto.

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Alineaciones probables del Charlotte vs Pumas para la jornada 1 de la Leagues Cup

Charlotte podría iniciar con Kristijan Kahlina en la portería; Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler y Harry Toffolo en defensa; Luca de la Torre, Djibril Diani y Ashley Westwood en el mediocampo; además de Pep Biel, Liel Abada e Idan Toklomati en el ataque.

Pumas tendría como titulares a Keylor Navas; Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo; Sebastián Córdova, Pedro Vite, Rodrigo López y Víctor Arteaga; Uriel Antuna, Robert Morales y Juninho. Solari podría mantener la base que consiguió los últimos dos triunfos del equipo en la Liga MX.

Antecedentes y últimos resultados Charlotte vs Pumas

Charlotte FC y Pumas nunca se han enfrentado en un partido oficial, por lo que este compromiso establecerá el primer antecedente entre ambos clubes. El encuentro también representará una nueva prueba para los universitarios ante un rival estadounidense dentro de la competencia regional.

En la edición anterior de la Leagues Cup, Pumas no consiguió avanzar a los cuartos de final. El equipo terminó en el octavo lugar de la clasificación de los representantes de la Liga MX, con un triunfo en tiempo regular, una victoria en penaltis y una derrota.

Charlotte tampoco superó la primera etapa del torneo anterior. El club estadounidense ocupó el lugar 13 de la tabla correspondiente a la MLS después de registrar una victoria, una derrota en tanda de penaltis y una caída durante los 90 minutos.

Pumas llegará tras derrotar 2-1 al Toluca y vencer 5-1 a los Bravos de Juárez, ambos como visitante. Los universitarios ocupan el segundo lugar del Apertura 2026 con seis puntos, producto de dos triunfos y una derrota. Charlotte viene de perder 2-1 contra Chicago Fire y se ubica séptimo de la Conferencia Este con siete victorias, cuatro empates y siete derrotas en 18 juegos.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 1?

Los sitios de apuestas colocan a Charlotte como favorito por su condición de local, aunque los tres resultados presentan momios positivos. En Caliente MX, la victoria del conjunto estadounidense paga +116, el triunfo de Pumas aparece en +194 y el empate ofrece la cuota más alta con +285.

Pumas intentará mejorar el desempeño de los clubes mexicanos en un torneo que no ha tenido campeones de la Liga MX desde la instauración del formato actual en 2023. Solo un representante mexicano ha terminado entre los cuatro mejores durante las últimas tres ediciones, por lo que el equipo de Solari buscará comenzar con puntos ante Charlotte.

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