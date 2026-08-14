Los cinco títulos que Toluca puede conquistar en el 2026

Con su boleto en los cuartos de final de la Leagues Cup, los Diablos Rojos apuntan hasta la Copa Intercontinental para ampliar su palmarés

Toluca quiere un año histórico en el 2026 | Imago7

Los Diablos Rojos del Toluca se colocaron como uno de los cuatro mejores equipos de la Liga MX al avanzar a los cuartos de final de la Legues Cup 2026, donde enfrentarán a Austin FC, luego de quedar en el tercer lugar con seis puntos, tras vencer al Seattle Sounders en su debut, caer ante el LAFC e imponerse al FC Dallas en la primera ronda.

El equipo de Antonio Mohamed se mantiene con vida y, en caso de seguir avanzando, mantiene el sueño de pelear por cinco títulos en este 2026, tres de ellos considerados como torneos oficiales para la FIFA, lo que les otorga un valor internacional.

Además, el Turco Mohamed seguiría haciendo historia con el conjunto escarlata en caso de ganar todas sus finales, ya que Toluca conquistó la Concachampions tras vencer a Tigres, sumando su tercera corona, con un título ya en sus vitrinas ampliaría su legado con el equipo del Estado de México apenas en este año.

Los cinco títulos que quiere Toluca

Apertura 2026

Los Diablos Rojos mantienen un buen paso en el arranque del Apertura 2026, con seis puntos se colocan en el tercer lugar de la tabla general del torneo. Toluca y Mohamed ya saben o que es ganar la Liga MX, por lo que un buen arranque siempre dará seguridad a un equipo que se ha convertido entre los favoritos para ganar.

Leagues Cup 2026

En el torneo binacional, Toluca busca convertirse en el primer equipo mexicano en ganar la Leagues Cup (con el nuevo formato) y al mantenerse con vida entre los ocho mejores conjuntos el sueño sigue vivo, aunque el gran reto de Mohamed será darle la importancia necesaria para jugar con su equipo titular con un exigente calendario y poder terminar con la hegemonía de la MLS.

Derbi de las Américas 2026

Tras ganar la Concachampions, los escarlatas aseguraron su participación en la Copa Intercontinental, así como su boleto al Mundial de Clubes 2029. En este torneo, Toluca enfrentará al campeón de la Copa Libertadores, por esa razón se denomina el Derbi de las Américas. Además, el ganador no solo avanza en el torneo, sino que recibe un trofeo solo por ganar este partido.

Copa Challenger 2026

La oportunidad de los Diablos Rojos de ganar cinco títulos tiene relevancia con el Derbi de las Américas, ya que, sí logran vencer al campeón de la Copa Libertadores se enfrentarán a un oponente de África, Asia u Oceanía en la denominada Copa Challenger. Este partido también tendrá un trofeo propio y su lugar en la final.

Copa Intercontinental 2026

Y aquí se encuentra el máximo objetivo. Si los Diablos Rojos ganan el Derbi de las Américas y luego la Copa Challenger se enfrentarán en la final del torneo al campeón de Europa, equipo que ingresa directamente a la final y, en caso de ganar, sumarían un título más.

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