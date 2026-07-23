Chicago Fire

Lewandowski lanza advertencia a la Liga MX: quiere vencer a los clubes mexicanos en la Leagues Cup

Publicado por Redacción Claro Sports

Robert Lewandowski quiere conquistar la Leagues Cup 2026 y reconoce que vencer a los clubes mexicanos será la clave para lograrlo

Lewandowski lanza advertencia a la Liga MX.
Lewandowski lanza advertencia a la Liga MX. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Robert Lewandowski ya tiene claro uno de sus principales objetivos con el Chicago Fire: conquistar la Leagues Cup 2026. El delantero polaco reconoció que para conseguirlo deberá superar a los clubes de la Liga MX, a los que calificó como rivales de gran nivel, en un torneo que reunirá nuevamente a los mejores equipos de México y la MLS.

El exfutbolista del Barcelona aseguró que afrontará la competencia con la misma mentalidad que lo llevó a ganar títulos en Europa y destacó que el éxito dependerá de la preparación física, mental y táctica del equipo. Chicago Fire compartirá el torneo con otras figuras de la MLS como Lionel Messi, Antoine Griezmann y Casemiro, en una edición que otorgará boletos a la Concacaf Champions Cup 2027. LEE LA NOTA COMPLETA

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