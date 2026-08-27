Polémica en Toluca vs Austin: Rosales es expulsado tras revisión en el VAR y aparece el grito homofóbico

El partido tuvo dos advertencias por el grito homofóbico antes de la expulsión que cambió el rumbo de los cuartos de final

Rosales expulsado y Austin queda en inferioridad. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Austin FC sufrió un duro golpe en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 después de quedarse con un jugador menos antes del descanso. El mediocampista Joseph Rosales fue expulsado al minuto 40 tras una fuerte entrada sobre el defensa de Toluca Federico Pereira, en una acción que tuvo que ser revisada por el VAR.

La jugada ocurrió cuando Rosales llegó por detrás sobre Pereira en una disputa por el balón. El futbolista de Austin FC realizó la entrada sin posibilidad de tocar la pelota y golpeó al defensor de los Diablos Rojos, una acción que en primera instancia fue sancionada por el árbitro Cory Richardson con tarjeta amarilla.

Sin embargo, la intervención del VAR modificó el rumbo de la jugada. El silbante fue llamado para revisar la acción en el monitor y, después de analizar la entrada, decidió cambiar su determinación inicial y sustituir la tarjeta amarilla por una roja directa.

Con la expulsión, Austin FC quedó en inferioridad numérica con más de 50 minutos por disputar, justo en un momento clave del encuentro ante Toluca por un boleto a las semifinales de la Leagues Cup 2026.

La decisión generó protestas del conjunto texano, pero el árbitro mantuvo la sanción después de la revisión. Toluca aprovechó la ventaja numérica para buscar imponer condiciones y avanzar en la eliminatoria ante un Austin FC obligado a reorganizar su planteamiento tras la expulsión de Rosales.

El grito homofóbico aparece en el Toluca vs Austin FC y activa el protocolo de advertencias

El duelo entre Toluca y Austin FC por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 tuvo un momento de tensión durante los primeros minutos debido a la aparición del grito homofóbico en las tribunas, situación que obligó al árbitro Cory Richardson a aplicar el protocolo establecido por la organización.

El sonido se presentó en dos ocasiones durante la primera parte. La primera advertencia llegó después de que el comportamiento fuera detectado por los oficiales del encuentro, mientras que la segunda se realizó al minuto 32, cuando el silbante volvió a solicitar al público detener el grito.

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Tras estas dos llamadas de atención, el partido quedó a un aviso más de que el árbitro pueda aplicar una medida más severa y detener temporalmente las acciones, de acuerdo con el protocolo disciplinario.

Austin FC reclama penal tras caída de Guilherme Biro en el área de Toluca

La polémica apareció en la recta final del partido entre Toluca y Austin FC. Al minuto 72, el conjunto de la MLS reclamó una posible pena máxima después de que Guilherme Biro cayera dentro del área de los Diablos Rojos en una jugada en la que buscaba generar peligro frente a la portería rival.

La acción ocurrió cuando Biro recibió el balón y tuvo la oportunidad de rematar, aunque su disparo salió descompuesto. Después del intento, el futbolista de Austin FC terminó en el césped y de inmediato sus compañeros y el cuerpo técnico reclamaron una falta dentro del área.

El árbitro Cory Richardson decidió no señalar penal, por lo que el encuentro continuó sin modificación en el marcador. La jugada generó protestas desde el banquillo estadounidense, que consideró que existían elementos para revisar la acción.

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