Seattle Sounders vs Chivas en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 3

Seattle Sounders recibe a Chivas en la jornada 3 de Leagues Cup 2026. Guadalajara está eliminado y Seattle necesita ganar y esperar una combinación de resultados

Partidos en vivo: Seattle Sounders vs Chivas | Claro Sports

Chivas y Seattle Sounders cerrarán su participación en la primera fase de la Leagues Cup 2026 con realidades distintas, aunque ambos llegan con el margen de maniobra prácticamente agotado. El Guadalajara ya está eliminado, mientras que el vigente campeón necesita una combinación extraordinaria de resultados para mantenerse con vida en el torneo.

El Rebaño llegará al Lumen Field después de una primera fase que no respondió a sus expectativas. El conjunto dirigido por Gabriel Milito tiene apenas un punto después de empatar 1-1 frente a Los Angeles FC y perder el punto adicional en penaltis, además de caer 1-0 contra FC Dallas. Esa combinación dejó matemáticamente fuera al equipo mexicano antes de disputar la tercera jornada.

Seattle, por su parte, conserva una posibilidad mucho más relacionada con las matemáticas que con depender de sí mismo. Los Sounders tienen tres puntos y aparecen fuera de los cuatro primeros lugares de la clasificación de MLS, por lo que están obligados a vencer a Chivas y esperar tropiezos de varios equipos que actualmente los superan. Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire, FC Cincinnati y Columbus Crew habían alcanzado ya seis unidades tras dos encuentros.

La victoria tampoco garantizaría el boleto para Seattle. La Leagues Cup clasifica únicamente a los cuatro mejores equipos de MLS y a los cuatro mejores de Liga MX, mientras que los desempates comienzan por diferencia de goles, victorias en tiempo reglamentario, goles anotados y goles recibidos. Por ello, los Sounders necesitan ganar, mejorar sus números y recibir ayuda en otros partidos para aspirar al milagro.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Seattle Sounders vs Chivas de la Leagues Cup 2026

Seattle Sounders vs Chivas se disputará el miércoles 12 de agosto de 2026 en el Lumen Field de Seattle, Washington. El encuentro comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. En la costa oeste de Estados Unidos, el inicio está programado para las 19:30 horas.

La transmisión estará disponible a través de Apple TV. Para los aficionados en México, la opción confirmada para seguir el encuentro en vivo es la plataforma de Apple, que tiene los derechos de los partidos de la Leagues Cup. El choque corresponde a la tercera y última fecha de la primera fase para ambos clubes.

Alineaciones probables del Seattle Sounders vs Chivas para la jornada 3 de la Leagues Cup 2026

La condición de Chivas podría provocar modificaciones en el once de Gabriel Milito, principalmente ante la cercanía del regreso a la Liga MX. Una probable formación del Guadalajara tendría a Raúl Rangel; Miguel Gómez Ortiz, Diego Campillo, Bryan González; Fernando González; Richard Ledezma, Omar Govea, Luis Romo, Roberto Alvarado; Ángel Sepúlveda y Armando González. Santiago Sandoval aparece entre los jugadores no disponibles para el compromiso.

Seattle también podría presentar cambios, aunque su necesidad de ganar reduce el margen para reservar elementos. La posible alineación de los Sounders contempla a Stefan Frei; Kalani Kossa-Rienzi, Antino López, Jackson Ragen, Nouhou Tolo; Alex Roldán, Peter Kingston, Sebastián Gómez, Albert Rusnák, Paul Rothrock y Danny Musovski. Cristian Roldan, Paul Arriola, Jordan Morris, Nikola Petković y Yeimar Gómez aparecen entre las bajas reportadas previo al encuentro.

Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados Seattle Sounders vs Chivas

Seattle y Chivas tienen dos antecedentes oficiales, ambos correspondientes a los cuartos de final de la Concacaf Champions League de 2018. Los Sounders ganaron 1-0 el partido de ida disputado en Seattle, pero el Guadalajara remontó la eliminatoria con un 3-0 en México y avanzó con marcador global de 3-1, camino al título continental que conquistaría aquel año.

El presente de ambos también muestra contrastes. Seattle perdió 3-0 frente a Toluca en su estreno de esta Leagues Cup, pero respondió con un triunfo de 3-0 sobre Querétaro el 9 de agosto. Ese resultado mantuvo una mínima esperanza para el campeón defensor antes de recibir a Chivas.

El Guadalajara, en cambio, todavía no conoce la victoria en el torneo. Después del 1-1 ante LAFC y la derrota en penaltis, Chivas perdió 1-0 frente a FC Dallas el 8 de agosto en el PayPal Park. Con apenas un punto, el equipo rojiblanco quedó sin posibilidades de alcanzar uno de los cuatro lugares de Liga MX que entregan boleto a los cuartos de final.

Pronósticos y momios del Seattle Sounders vs Chivas: ¿quién es favorito y cuánto paga?

El mercado todavía presenta movimientos y algunas casas de apuestas no han publicado líneas definitivas. Sin embargo, el mercado de predicción de Polymarket coloca por ahora a Chivas ligeramente por delante, con una probabilidad implícita cercana al 47%, frente al 39% de Seattle Sounders. Las cifras pueden cambiar conforme se acerque el inicio y se conozcan las alineaciones.

Tomando esos precios únicamente como referencia, una participación de 47 centavos sobre Chivas devuelve un dólar si se cumple el resultado, equivalente aproximadamente a una cuota decimal de 2.13 o un momio americano cercano a +113. Seattle, con un precio de 39 centavos, equivale aproximadamente a 2.56 o +156. Estas equivalencias son orientativas y corresponden a un mercado de predicción, no a la línea definitiva de una casa de apuestas tradicional.

El contexto hace difícil establecer un favorito amplio: Chivas está eliminado y puede rotar futbolistas, mientras Seattle juega en casa y necesita atacar en busca de una victoria que mantenga abierta su remota opción de clasificación. El antecedente reciente de los Sounders, con el 3-0 sobre Querétaro, contrasta con un Guadalajara que todavía no ha ganado en esta Leagues Cup, por lo que las alineaciones definitivas podrían modificar de manera importante el panorama antes del silbatazo inicial.

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